MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, raporteaza incheierea primelor 9 luni ale anului 2017 pe o directie ascendenta si anunta o cifra de afaceri in valoare de 459,1 milioane lei aferenta acestei perioade, in crestere cu 27% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Clinicile si Divizia Corporate au cea mai mare pondere din cifra de afaceri anuntata, 27%, respectiv 23%, urmate de spitale si laboratoare, cu un procent similar de 19%. Potrivit reprezentantilor companiei, rezultatele obtinute sunt in linie cu estimarile initiale si semnificativ peste ritmul de crestere al pietei.

„Am inceput in expansiune si continuam in acelasi ritm accelerat, urmand strategia de dezvoltare si extindere pe care am anuntat-o inca de la inceputul anului catre investitorii si actionarii nostri. Am anuntat pana acum o serie de achizitii importante, si continuam sa ne extindem pe acest segment. In perspectiva, avem in vedere o noua serie de proiecte de tip greenfield si dezvoltarea a noi linii de business. Totodata, analizam posibilitatea de a ne extinde in afara Romaniei si de a testa in urmatorii doi ani pietele externe din proximitate, fara a face deschideri de anvergura”, a declarat Mihai Marcu, Presedintele si CEO al MedLife.

In decursul celor 9 luni ale anului 2017, MedLife a demarat mare parte din planurile de business vizate pentru anul acesta, anuntand achizitia a patru companii importante, Almina Trading, Anima, Humanitas si Polisano, aceasta din urma fiind intr-un proces de avizare de catre Consilul Concurentei. Daca toate conditiile vor fi indeplinite si se va finaliza achizitia Clinicilor Polisano, MedLife va avea in portofoliu 17 achizitii.

In paralel cu programul de achizitii, compania si-a intarit pozitia de lider in zona Transilvaniei, deschizand o noua hyperclinica si un nou laborator in Brasov. Prin inaugurarea acestor unitati si mutarea serviciilor de ambulatoriu in noul spatiu, Spitalul MedLife Brasov si-a extins numarul de paturi, in regim de spitalizare de zi.

Proiectele de tip green field vor continua sa se dezvolte, compania avand ca obiectiv in perioada urmatoare, si prezenta cu unitati proprii in Braila si Oradea.

Ca urmare a deciziei actionarilor din cadrul ultimei reuniuni AGA, MedLife urmeaza sa atraga o finatare prin majorarea capitalului social si emiterea de obligatiuni pentru achizitii si dezvoltarea companiei.