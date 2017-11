Ca urmare a modificarilor legislative, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, Kaufland Romania preia contributiile aferente angajatorului in salariul brut al angajatului. Retailerul are peste 16.000 de angajati in Romania si o retea de 115 magazine.

Potrivit masurii anuntate de Kaufland Romania, fiecare angajat din Romania al companiei va avea un salariu net mai mare, in medie cu 1,5%, incepand cu 1 ianuarie 2018.

“Compania intelege astfel sa linisteasca ingrijorarile salariatilor si familiilor acestora si ii asigura ca, dincolo de schimbarile legislative, firma face toate eforturile, cu fapte, pentru siguranta lor salariala”, declara Laura Iancu, Director Resurse Umane, Kaufland Romania.

Reprezentantii Kaufland spun ca ofera angajatilor pachete de beneficii peste cerintele legii,. Printre acestea se numara tichete de masa si asigurare voluntara de sanatate, programul flexibil de lucru, cursuri de yoga, antrenamente de alergat cu traineri dedicati, sesiuni de terapie antifumat sau cursuri de nutritie, dar si abonamente la sali de sport, mai multe zile de concediu de odihna anual care, in functie de vechimea in companie, pot ajunge pana la 27 de zile pe an. Pe langa acestea, compania acorda si zile libere, platite, pentru actiuni de voluntariat.

Kaufland Romania este singura companie din industria de retail care a obtinut pentru al doilea an consecutiv titlul de Angajator de Top in Romania, printr-o certificare internationala acordata de organizatia independenta Top Employers Institute din Olanda. Aceasta certificare demonstreaza performanta strategiei si a instrumentelor de resurse umane utilizate in cadrul companiei. Obtinerea acestei certificari reprezinta o recunoastere a angajamentului companiei in asigurarea unui climat de lucru placut si propice dezvoltarii profesionale a echipei sale.

De asemenea, incepand cu anul 2014, compania se regaseste in top „100 cei mai doriti angajatori” din Romania, potrivit studiului „European Graduate Barometer” realizat de institutul Trendence din Germania. Kaufland se numara printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.250 de magazine in 7 tari si o retea de 115 magazine in Romania. In luna iulie, Kaufland, liderul retailului romanesc, cu o cifra de afaceri de 2,1 miliarde euro in 2016, a anuntat modernizarea intregii retele de 115 magazine, inclusiv a galeriilor comerciale din incinta, dupa schimbarea identitatii vizuale.