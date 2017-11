In conditiile in care primele trei europene producatoare de vin inregistreaza scaderi ale productiei viticole, iar numarul cramelor romanesti care se orienteaza catre export este in crestere, Romania are sansa de a-si consolida pozitia pe harta europeana a vinului. “Insa nu va asteptati la lucruri spectaculoase”, a avertizat Dan Muntean, fondator Domeniul Muntean, la Profesionistii in Retail.

Dan Muntean, antreprenorul care a lansat casa de vinuri Domeniul Muntean la inceputul acestui an, dar are o experienta de 30 de ani in industria vinului, a aratat ca cresterile optimiste estimate de autoritati privind productia viticola sunt exagerate.

“Romania a avut o productie foarte buna in 2017 si exista o crestere fata de anul anterior, e greu sa va spun exact cat, dar domnul Daea este foarte optimist si estimeaza 30%, ceea ce eu cred ca nu este decat o gluma. As aprecia ca 2017 a fost un an sanatos, comparativ cu productia din alte tari europene si ca probabi exista o crestere de 10-15%, dar nu de 30%”, a declarat Dan Muntean.

Aceasta a adaugat ca statisticile romanesti privind domeniul viticol sunt “notorii de dificile”: “Nu se stie nici macar care este suprafata totala acoperita de vie a Romaniei, exista foarte mari cantitati de vin care se produc domestic, ma refer la cele cateva randuri de vie pe care omul le are in spatele casei, dar care adunate sunt o cantitate semnificativa greu de urmarit, de pus in statistici si fiscalizat”, spune Dan Muntean.

Ce sanse are Romania sa devina printre principalii exportatori din Europa