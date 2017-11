Miele Point Dorobanti, al doilea magazin deschis de Miele in Bucuresti, a inregistrat vanzari de 400.000 de euro, in primul an de la inaugurare. Investitia initiala realizata de Miele in deschiderea magazinului, in septembrie 2016, a fost de 100.000 de euro.

Magazinul Miele Point Dorobanti este amplasat in Calea Dorobanti, nr. 20-28 si are o suprafata de 100 de metri patrati. In acest magazin, sunt expuse toate categoriile de produse Miele disponibile in Romania, de la accesorii si consumabile, pana la espressoare, masini de spalat rufe si uscatoare, sisteme de calcat, masini de spalat vase, frigidere si electrocasnice incorporabile. In primul an de functionare, cea mai mare comanda inregistrata in magazin a fost de 60.000 lei. „Sarbatorim...