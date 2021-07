Cum poți recicla dozele de aluminiu și primi la schimb bere Bergenbier

Producătorul de bere Bergenbier va colecta și recicla dozele de aluminiu de pe litoral. În primele două weekend-uri ale campaniei ExtravaCANza, au fost colectate 5.750 de doze, în jur de 73 kg. Cei care au donat 5 recipiente de aluminiu au primit gratis o bere.

Turiştii pot depune dozele consumate, indiferent de formă, mărimea sau culoarea acestora în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, între orele 13:00-17:00, în automatul disponibil în staţiunea Mamaia, la Taverna Aventura.

„În acest fel suntem mai aproape de obiectivele globale din Our Beer Print 2025, prin care ne dorim să protejam mediul și comunitățile în care activăm”, a declarat Alexandra Barroso, legal and corporate affairs director Bergenbier.

Bergenbier este partener în proiectul ExtravaCANza pentru al patrulea an consecutiv. În 2021, proiectul se derulează în perioada 2 iulie – 22 august și este inițiat prin programul Every Can Counts dedicat colectării selective, în scopul de a încuraja reciclarea și în afara casei - la locul de muncă, în cadrul evenimentelor publice sau in vacanță.

În anul 2020 au fost colectate și reciclate peste 23.000 de doze de aluminiu, ceea ce a permis păstrarea mai curată a plajelor și a încurajat, în acelasi timp, un comportament responsabil din partea turiștilor.

Sursa foto: Natalya Okorokova / Shutterstock.com

