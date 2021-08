Industria jocurilor de noroc (cu prezență fizică) a fost una dintre cele mai lovite de restricțiile din timpul pandemiei, majoritatea celor peste 40.000 de angajați din sector fiind trimiși în somaj tehnic în această perioadă. Reprezentanții Game World, unul dintre principalii operatori de săli de jocuri electronice din țară, sunt încrezători că ”pofta” românilor de a ieși din casă și de se detașa de stresul zilnic va face tot mai aproape revenirea la cifrele de dinaintea pandemiei.

”Domeniul nostru a fost sever afectat de pandemie. De exemplu, anul trecut am avut activitatea suspendată 6 luni, iar anul acesta timp de peste două luni. În plus, când ni s-a permis să funcționăm ni s-au impus restricții majore legate de numărul de clienți și de programul de funcționare. Am luat însă deciziile necesare pentru continuitatea businessului, fără să facem disponibilizări”, menționează Andrei Frimescu, director de marketing și comunicare Game World România.

Game World este prezentă în Romania din septembrie 1999 și operează în București Mall ceea ce ei spun că este cea mai mare sală de jocuri din sud-estul Europei, fiind în acealași timp una dintre sălile de jocuri cu cea mai îndelungată activitate din țară.

Profitul net al companiei a căzut cu 80% în 2020 și a ajuns la 5,6 mil. lei, în vreme ce afacerile aproape că s-au înjumătățit în primul an de pandemie (69,1 mil. lei). În 2019 compania înregistrase un câștig net de 28,9 mil. lei, iar în 2018 fusese atinsă o cifră record: 33,4 mil. lei.

” În perioadele în care activitatea noastră a fost suspendată, majoritatea angajaților au fost în șomaj tehnic; am făcut toate demersurile pentru a ne susține angajații în aceste perioade dificile, iar acest lucru a fost apreciat. La redeschiderea sălilor Game World, colegii noștri au revenit în echipe complete și cu un moral ridicat”, spune Andrei Frimescu.

Pentru acest an, Game World și-a propus o dublare a afacerilor comparativ cu 2020 și o revenire la media lunară înregistrată în 2019.

Oamenii vor avea nevoie să socializeze, să iasă din casă, să se detașeze de stresul zilnic și să se relaxeze într-un mediu sigur și plăcut. Andrei Frimescu, director de marketing și comunicare Game World

Întrebat despre evoluția numărului de jucători care au trecut pragul sălilor Game World în 2020, reprezentantul Game World a evitat un răspuns tranșant menționând totuși că ”evident că numărul jucătorilor a scăzut semnificativ”.

”Faptul că perioadele de funcționare au alternat cu cele de suspendare, restricțiile pe care a trebuit să le respectăm atunci când sălile au fost deschise și starea de spirit generală creată de informațiile din presă și social media au fost o parte dintre factorii care au determinat scăderea numărului de clienți”, a explicat Frimescu.

În a doua parte a anului trecut, Game World a investit peste 155.000 euro în materiale sanitare, separatoare pentru spațiile din incintă accesibile publicului, termometre și dispozitive electronice de scanare automată a temperaturii, dispensere de dezinfectant, echipamente de dezinfectare a suprafețelor cu o tehnologie bazată pe ozon și diverse consumabil. Firma a fost primul operator de jocuri de noroc din România care a obținut certificarea DEKRA Trusted Facility / Locație de încredere privind prevenirea infecției cu SARS-CoV-2.

”Am investit semnificativ în măsurile sanitare și de protecție, dar aproape de fiecare dată am fost primii care au avut activitatea suspendată și printre ultimii cărora li s-au ridicat restricțiile, autoritățile ignorând că acesta este un sector în care lucrează peste 40.000 de oameni, care a organizat prima campanie pro-vaccinare în rândul propriilor angajați și care a ajuns acum la una dintre cele mai mari rate de vaccinare, de peste 60%”, afirmă Andrei Frimescu.

După ce Nicușor Dan a retras finanțarea Primăriei, Game World sponsorizează CSM București

Game World a semnat săptămâna aceasta un acord de sponsorizare a echipelor de handbal feminin și masculin CSM București. Întelegerea este valabilă un an de zile, clubul sportiv urmând să primească 200.000 de euro, menționează directorul de marketing.

În primăvară, primarul Nicuşor Dan a anunţat că a asigurat finanţarea echipei CSM București pentru anul 2021, dar a lăsat de înţeles că acesta este un răgaz pentru conducerea clubului să găsească surse de finanţare externă. În aceste condiții, inscripționarea "Primăria Capitalei" a fost scoasă de pe tricourile echipelor de handbal, fiind făcut loc altor sponsori.

Game World lansează casino online, dar sălile fizice rămân esența afacerii

Game World a lansat recent și o divizie online, la nivelul grupului viziunea fiind de a construi o afacere integrată online și offline. Totuși, Frimescu dă de înțeles că, pentru companie, core business-ul va rămâne cel al sălilor de jocuri cu prezență fizică, unul care se bazează mult pe nevoia clienților de socializare.

”În următorii trei ani anticipăm o creștere accelerată, bazată pe inovație, a segmentului online, dar datele fundamentale ale business-ului nostru nu se schimbă. Ca și până acum, oamenii vor avea nevoie să socializeze, să iasă din casă, să se detașeze de stresul zilnic și să se relaxeze într-un mediu sigur și plăcut. Ceea ce va diferi sunt comportamentul și obiceiurile clienților și modul în care operatorii din domeniu își vor reconfigura ofertele. Prezența în mediul online a devenit obligatorie”, menționează Andrei Frimescu.

În acest moment sălile Game World sunt deschise non-stop, compania menținând toate măsurile sanitare și de distanțare dintre aparatele de joc. De asemenea, în interior masca este obligatorie, incinta și aparatele de joc sunt constant dezinfectate, iar temperatura tuturor celor care intră în săli este verificată.

Sursa foto: Game World, Wall-Street.ro

