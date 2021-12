Made in Roșia Montană este businessul social înființat de Tică Darie, un tânăr care după ce și-a terminat studiile în Copenhaga în 2014 a decis să se mute în Roșia Montană și să sprijine comunitatea de acolo prin crearea de locuri de muncă pentru femeile pasionate de tricotat. În șapte ani de activitate, tânărul a făcut cunoscută povestea meșteșugului local și o duce mai departe prin formarea viitoarelor generații. Pentru 2022, afacerea cu produse din lână merinos are în vedere creșteri de preț ca urmare a scumpirii materiilor prime, deschiderea unui magazin în Roșia Montană, diversificarea gamei de produse și investiții în digitalizare, scrie Retail.ro.

,,Am început de la zero, cu niște bani în buzunar cât să pot deschide o firmă, 200 de lei și cu vreo 2.000 de lei pe care i-am investit în materie primă, fir de lână. Sunt din Suceava, am venit de două ori cu bicicleta din Copenhaga la Roșia Montană, în semn de protest, pentru că nu voiam ca un sat întreg să fie dinamitat și un alt sat să fie inundat cu cianură. Nu eram de acord cu proiectul minier propus aici la Roșia Montană și am alergat la maratoane în semn de protest și apoi am considerat că trebuie să mă implic direct aici în comunitate. Am văzut că este foarte mult potențial în Roșia Montană și sunt foarte multe femei care au îndeletnicirea de a tricota, care nu era pusă în valoare'', își amintește Tică Darie în interviul din cadrul emisiunii „Green choice in local retail”.

Businessul social a început cu șosete din lână tricotate manual de femeile din Roșia Montană, iar, ulterior, gama a fost diversificată cu pulovere, căciuli și cardigane. Pe parcurs, produsele și-au păstrat originea, dar a fost schimbată materia primă din care au fost făcute.

Tică Darie a câștigat o finanțare de 10.000 de euro la o competiție pentru proiecte sociale organizată de Fundația NESST, iar în șase luni a dezvoltat planul de afaceri. Tânărul a început să facă primele produse cu ajutorul a aproximativ 50 de femei din Roșia Montană, iar de la o cifră de afaceri de 5.000 de euro estimează că va ajunge la aproximativ 200.000 de euro până la sfârșitul anului 2021.

Citește continuarea pe Retail.ro.

Sursa foto: Made in Rosia Montana

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: