7 tendințe pentru piața de soluții software pe care companiile trebuie să le ia în calcul în 2022

Trendurile în domeniul dezvoltării de soluții software au cunoscut dintotdeauna schimbări rapide, însă pandemia și evoluția rapidă a tehnologiei au accelerat acest proces la un nivel fără precedent. Ceea ce pare a fi o practică acceptabilă azi poate să nu mai fie valabil în viitorul apropiat, iar companiile trebuie să țină pasul cu aceste schimbări rapide pentru a rămâne competitive indiferent de domeniul în care activează, informează specialiștii Wizrom Software.

Trendul ascendent al digitalizării, început în 2020, se va menține și în 2022. Vedem investiții din ce în ce mai semnificative atât în zona de automatizare a proceselor repetitive, dar și în furnizarea unei experiențe multi-level cu clienții, în ceea ce privește protecția datelor și a vieții private sau în adoptarea de noi tehnologii pentru toate sectoarele.

„De doi ani încoace, companiile se străduiesc să facă față unei duble provocări: efectele economice ale pandemiei și accelerarea fără precedent a digitalizării și a implementării soluțiilor de software. Ca și anul trecut, agilitatea va fi și în 2022 cheia traversării cu succes a acestei perioade cu provocări nemaiîntâlnite în mediul de afaceri. Pentru a rămâne relevanți pe piață, indiferent de natura business-ului, va trebui să ne adaptăm, să reacționăm în mod rapid și să învățăm din mers, astfel încât, atunci când tragem linie, să știm că am profitat de situația în care ne regăsim. Suntem pregătiți să oferim companiilor soluții de software specifice, adaptate fiecărui business, precum și instrumente de HR și contabilitate care să ușureze cu mult administrarea datelor și automatizarea proceselor”, spune Adrian Bodomoiu, Director General în cadrul Wizrom Software.

Iată mai jos cele mai importante tendințe din domeniul dezvoltării software în 2022 pe care, în opinia specialiștilor de la Wizrom, oamenii de afaceri ar trebui să le ia în calcul:

1. Creșterea rapidă a sectorului IT

Fiecare companie va deveni, încetul cu încetul, un business software. Pe măsură ce transformarea digitală se accelerează, software-ul va schimba în mod dramatic ce fac companiile, cum fac și ce tip de servicii furnizează clienților. Drept rezultat, dezvoltarea software devine un catalizator pentru multe organizații, dacă nu chiar un imperativ strategic.

Companiile „born tech”, adică cele care includ tehnologia drept componentă centrală a identității lor, au cunoscut cea mai mare creștere în ultima vreme. În 2022, e de așteptat ca industria software la nivel mondial să atingă o cifră de afaceri de 536,24 miliarde de dolari. În România, potrivit recentului raport al Asocației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS), sectorul IT a generat o producție economică de 12,8 miliarde de euro în 2022, atingând pentru prima oară o pondere de 4% din PIB. Este de așteptat catrend-ul de dezvoltare rapidă să continue și în acest an.

2. Cererea pentru externalizarea serviciilor software

Multe companii constată deja că le lipsesc resursele necesare pentru a ține pasul cu nevoile industriei, mereu în schimbare. Din cauza dificultăților de a găsi specialiști IT talentați pe piața locală, companiile apelează la companii de dezvoltare de software personalizat din alte țări pentru a găsi specialiștii potriviți.

Într-un context mai larg, care vizează toate tipurile de companii din Europa de Est, Wizrom prognozează o adevărată criză cauzată de lipsa forței de muncă calificată. „În contextul dat, devine foarte importantă utilizarea de soluții de gestionare și planificare a resurselor umane existente . În acest mod, absența de pe piață a personalului poate fi compensată prin optimizarea și managementul judicios al echipelor existente în companii. Un exemplu sunt organizațiile care au angajați care lucrează în ture”, adaugă reprezentantul companiei.

Potrivit unui raport recent ANIS, industria de software și IT a ajuns anul trecut în Top 5 angajatori din România. 7 din 10 salariați din sectorul IT și Telecomunicații lucrează în industria de software și IT , respectiv un total de 130.000 -135.000 de angajați. Mai mult, subliniază același raport, în fiecare an efectivul de salariați din domeniu se mărește cu echivalentul populației unui oraș mic din România (peste 9.000 de persoane). Iar un alt raport, al Hipo.ro, prognozează că domeniul Software IT va recruta cei mai mulți angajați în 2022, în România.

3. O nouă eră în zona de cloud computing

Cloud computing-ul este o altă componentă de mare succes în ultima vreme, fiind utilizată de multe companii sau instituții ale statului în țări mai dezvoltate. Ne putem aștepta la o uriașă tranziție către tehnologia cloud în nenumărate industrii, business-uri sau organizații din întreaga lume. Multe companii preferă să lucreze cu aplicații și sisteme în cloud datorită stocării și mentenanței mai facile, dar și pentru că ușurează mult munca de la distanță. Potrivit companiei de consultanță Statista, se estimează că piața de cloud computing va depăși cifra de 482 de miliarde de dolari anul viitor, la nivel global.

4. Boom pe piața de dezvoltare software pentru comerțul electronic

În vreme ce majoritatea companiilor se confruntau cu situații economice dificile în 2021, piața de comerț electronic a ajuns la apogeu datorită pandemiei COVID-19. Multe companii s-au orientat către comerțul cu amănuntul și serviciile de livrare online, deoarece era singura posibilitate de a face cumpărături în perioadele de lockdown.

Comerțul electronic va continua să se dezvolte și va crește, potrivit Statista, cu până la 22 la sută până în 2023. Aplicațiile de comerț electronic au cunoscut deja o mare îmbunătățire și un impuls semnificativ pentru automatizarea proceselor de business în timpul pandemiei. Companiile vor continua să implementeze soluții digitale de comerț electronic, pentru a deveni mai atractive pentru clienți.

5. Mai multe soluții bazate pe Internet of Things (IoT)

O dată cu proliferarea dispozitivelor inteligente, totul va ajunge să devină parte a IoT. Oportunitățile oferite de IoT pentru companii sunt semnificative: echipamente predictive și mentenanță a instalațiilor, tracking în timp real al vehiculelor, monitorizarea pacienților, securizarea mai eficientă a proprietăților, consumul inteligent de energie și multe altele. Această tehnologie este reprezentată cel mai bine în industrii precum serviciile de sănătate, logistică, sectorul public, ospitalitate, producție etc. Interesul pentru aceste tehnologii nu dă semne de diminuare, acesta fiind unul dintre cele mai vizibile trend-uri pe piața tehnologiilor de software.

6. Noi strategii în securitatea cibernetică

Pe măsură ce tot mai multe procese depind de tehnologie, riscul vulnerabilității crește. Companiile vor trebui să ia foarte în serios securitatea cibernetică, deoarece, potrivit estimărilor, costul atacurilor va crește dramatic în următorii ani. Atacatorii cibernetici operează cu technici din ce în ce mai sofisticate, iar măsurile tradiționale nu mai sunt suficiente pentru a apăra companiile de atacurile ransomware. Drept urmare, e nevoie de noi strategii și investiții serioase pentru a moderniza sistemele și pentru a anticipa acest pericol.

„Anul viitor este foarte posibil ca o parte dintre companii să resimtă efectele atacurilor cibernetice, cauzate de lipsa unor măsuri de securitate stricte și bine implementate, în special când discutăm despre organizațiile unde mare parte dintre angajați lucrează de acasă. Protocoalele stricte și furnizorii de software scrupuloși, care oferă servicii și produse impenetrabile vor fi cheia în lupta cu aceste provocări. De exemplu, soluțiile Wizrom sunt adaptate modelului work from home sau hibrid, fiind securizate și utilizând tehnologii de ultimă oră”, mai spune Adrian Bodomoiu.

7. Creștere continuă în domeniul Inteligenței Artificiale (AI)

AI este o altă tehnologie care a fost adoptată masiv și a înregistrat o creștere rapidă în ultimul deceniu. AI va continua să capete mai multă finanțare și inovare în 2022, dar și în anii următori. Marele deziderat în domeniu este crearea așa numitei „General Intelligence„, în care AI poate fi la fel de inteligent (sau mai inteligent) decât oamenii. Suntem încă departe de a atinge „inteligența generală”, iar AI va fi utilizată mai mult în "„Narrow Artificial Intelligence", prin care agenții AI vor asista oamenii într-un anumit domeniu (nișat). În 2022, vom vedea mai mult Narrow AI în zone de utilizare non-critice (de exemplu, call center, IT), unde agenții AI vor asista oamenii folosind Narrow Artificial Intelligence.

