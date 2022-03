Radu Savopol: Pandemia a fost un moment de "curățenie" în industria HoReCa

În ultimii doi ani, o perioadă foarte dificilă pentru domeniul HoReCa, Radu Savopol, cofondatorul 5 to go, a reușit să dezvolte acest business în timp ce multe altele se închideau definitiv. Cum a reușit acest lucru, precum și sfaturile pe care le dă celor care vor să deschidă o afacere în domeniu, le-am aflat într-un interviu exclusiv wall-street.ro.

Wall-street.ro: Într-un interviu din primul an al pandemiei, din luna iulie, ați declarat că ați închis 5 cafenele din cele 180 de la vremea respectivă. Câteva luni mai târziu, în septembrie 2020, ați declarat pentru Wall Street faptul că veți îndeplini cu certitudine targetul de 100 de noi unități deschise în 2020. Cum mai arată lucrurile la acest moment?

Radu Savopol: Dacă o luăm retroactiv, anul 2020 a fost cel mai dificil, atât pentru deschideri cât și pentru închideri, a fost anul cu cele mai multe închideri, dacă nu mă înșel, cred că am sărit de 10-12 unități care s-au închis, dar am și deschis în jur de 90. După care 2021 a fost un an bun pentru noi, pentru zona de proximitate, de delivery, a fost un business al momentului, cu toate că segmentul HoReCa a fost destul de afectat.

Anul trecut am avut, tot așa, un target undeva între 90 și 100 de unități, cred că 92, 93 de unități am deschis în 2021, dar am și închis ținând cont că a fost și nebunia cu metroul, cred că numai la metrou am închis 5 unități când s-au demolat anul trecut în vară și cred că au mai fost încă 2, 3 care au mai fost relocate, deci oarecum sub 10 unități (target, n.r.) față de 2020.

E un ciclu normal dacă ne uităm și la companiile mari. De exemplu, m-am întors de curând din Budapesta și Costa Coffee a închis 22 de unități acolo, sau dacă te uiți pe cifre, Mc Donalds a închis în Germania în jur de 30 de unități anul trecut. E un lucru firesc în orice business, pentru că e o perioadă în care mulți au hotărât să se reașeze, să se relocheze, sau, dacă unitățile nu erau foarte sustenabile, să le închidă. A fost un moment de "curățenie" în industria HoReCa.

Wall-street.ro: Care mai este situația forței de muncă în domeniul HoReCa?

Radu Savopol: În 2021, în vară, când am gândit strategia pentru 2022, am gândit o dublare a cifrei de deschideri. De la 1 ianuarie 2022 până în martie 2023, deci în 14 luni, vrem să semnăm și să deschidem 200 de unități noi, ceea ce vine la pachet cu o forță de vânzări mai mare, cu o forță de district manageri mai mare, cu dezvoltarea rețelei de distribuție. Ne-am lovit de forța de muncă anul trecut, în vară, când am pus pe hârtie și din septembrie am început să facem recrutări, ne-am lovit de partea asta de a găsi oameni competitivi, poate pe anumite posturi ne-am dorit oameni pe care să-i creștem, dar și în zona asta e foarte greu să recrutezi.

Dar cred că 5 to go e un brand foarte atractiv, un brand cool în România, un brand puternic în zona HoReCa și am reușit să aducem și datorită imaginii, a culturii și a managementului, e un cumul de factori care ne-a permis să nu suferim în momentul în care am vrut să facem o recrutare. Nu pot să spun că 100% din ce am recrutat a și rămas, dar din septembrie 2021 și până în ianuarie 2022 am recrutat undeva la 15 oameni, dintre care 90% au rămas în echipă și sunt și astăzi. Adică nu am avut o problemă majoră. Problema majoră este de a găsi oamenii care să lucreze în spatele barului.

Astăzi sunt peste 700 de angajați în toată rețeaua, acolo sunt probleme și, la fel, sunt probleme sezoniere, de exemplu când se deschide sezonul la mare, migrează. Sau, de sărbătorile de iarnă, când vor să plece acasă, preferă să-și abandoneze jobul. Dar asta este o problemă și în Europa și de asta se caută soluții, mereu și mereu și de asta apar noi meserii, cum ar fi barista. Iar asta doar pentru a crește valoarea meseriei, ceea ce este un lucru important, pentru că cel din spatele barului îți face cafeaua, ți-o prepară, socializează cu tine, are un rol foarte important și normal că atunci trebuie și jobul să fie un job valoros.

Wall-street.ro: Într-un interviu din mai 2020, ați declarat că ați pornit cu o investiție inițială de 10.000 euro, sumă investită în prima cafenea 5 to go, de 12 metri pătrați, din Piața Lahovari. În cât timp a fost recuperată această investiție?

Radu Savopol: Nu știu dacă s-a făcut o evaluare pe unitatea respectivă, dar a mers a foarte bine încă de la început, și astăzi arată la fel. Într-un an, un an și ceva, cred că s-a amortizat investiția respectivă. A fost una dintre unitățile care a crescut de la an la an, a intrat în al șaptelea an acum. Cred că o singură dată a avut o sincopă, când am avut un angajat care a stat doi ani și ceva, trei ani, a plecat, în momentul ăla a fost o sincopă de câteva luni, după care acum avem iar o echipă foarte bună acolo, și a crescut iar, de la an la an. Anul trecut a fost cel mai bun an al unității de acolo de când s-a deschis, în 7 ianuarie 2015. Ea este la fel, afișele, tot, tot, adică ce s-a făcut în ea au fost lucruri minore, arată exact ca acum 7 ani.

Wall-street.ro: În a doua jumătate a anului trecut ați preluat, în parteneriat cu Calif, brandul Sunday Bagel. A corespuns această mișcare așteptărilor dvs., și dacă da, în ce fel?

Radu Savopol: Brandul l-am preluat eu și cu Lucian Bădilă, am cumpărat o unitate Sunday Bagel care exista undeva în zona Militari, Westgate, am transformat-o în 5 to go, iar brandul a fost o discuție separată, un deal privat, nu am amestecat brandul 5 to go în această tranzacție. Știam brandul Sunday Bagel de foarte mult timp, l-am urmărit și, la momentul respectiv, l-am achiziționat. După care, pasul cu Calif a fost de a găsi un partener pe partea de producție.

Mi s-a părut cel care poate să-mi pună practică viziunea asupra calității, apoi am angajat o agenție de creație și am restilizat tot brandul, el urmând să fie lansat în următoarele 2-3 săptămâni. Acum am lucrat la cele 10 sortimente de bageluri care vor fi făcute, acestea urmând să intre atât în rețelele de retail, cum ar fi Mega Image, rețelele de gas station, cât și în rețeaua 5 to go.

Wall-street.ro: Care a fost cifra de afaceri 5 to go în 2021?

Radu Savopol: În 2021 a fost undeva la 13 milioane de euro pe franciză, iar anul acesta estimăm undeva între 22-24 milioane de euro pe grup, poate chiar mai mult, dar totuși să rămânem ancorați în realitate. Dacă lucrurile merg bine, cum se întâmplă în perioada asta, credem că toamna va fi foarte bună și vom depăși obiectivele propuse.

Wall-street.ro: Ați apelat veodată la un fond de investiții?

Radu Savopol: Noi am vândut o parte din companie, 35%, către un fond de investiții austriac, Mozaik. Credem că a fost momentul ideal atunci, pentru că am avut și stabilitatea și know-how-ul, în martie 2020 când a fost acel lockdown. Am avut capacitatea de a ne dezvolta, ne-au venit oameni echilibrați, niște oameni cu experiență în investiții, cu zeci de ani de experiență în domeniul bancar. Și atunci, ok, momentul ăla a fost un moment nou pentru toată lumea, dar când ai o experiență, totuși, ai cu cine să vorbești, știi ce să faci, am avut și fondurile necesare să putem să susținem și rețeaua, și dezvoltarea. Da, a fost un moment bun și am luat o decizie pragmatică atunci când am hotărât să fac această tranzacție și sunt fericit, pentru că e un parteneriat de succes.

Wall-street.ro: V-au afectat creșterile recente de prețuri?

Radu Savopol: Ne-au afectat. Primul val a fost în decembrie, când a trebuit să facem câteva scumpiri. Le-am făcut destul de bine și nu am avut reacții de la clienți. Era normal ca și la noi să se scumpească laptele, sau să ne afecteze criza de carton, dar au fost niște creșteri decente, iar raportul value for money credem noi că rămâne în continuare un raport foarte bun în businessul 5 to go. Adică ceea ce oferim acum la 5 lei, la 6.5, sau la 10, este un preț corect pentru produsele și calitatea pe care le oferim zi de zi. La un moment dat se punea problema să scădem calitatea ca să păstrăm prețul și n-am vrut să facem asta.

Am preferat să punem în preț creșterea de materie primă și să păstrăm calitatea, pentru că în toate studiile pe care le-am făcut, oamenii vin la noi pentru gustul produsului, pentru calitatea lui, iar prețul apare pe locul 4 sau 5. Oamenii nu vin pentru preț la noi. Și atunci am luat decizia de a crește prețul și a nu scădea calitatea, pentru că puteam să punem un lapte mai ieftin, sau să punem un pahar de mai proastă calitate, sau să diminuăm gramajul la zahăr, sau să luăm siropuri de mai proastă calitate.

Am preferat să ne menținem calitatea, cu o creștere de preț modică, dar care să ne acopere impactul creșterii prețurilor. Cred că e decizia cea mai bună, iar clienții noștri au înțeles strategia. Poate în primele săptămâni a fost un recul, dar după aceea totul a revenit la normal.

Wall-street.ro: Ce trebuie să știe un antreprenor care dorește să deschidă un business în domeniul HoReCA, eventual unul similar cu 5 to go? De ce ar avea nevoie ca să înceapă?

Radu Savopol: Este un domeniu foarte atractiv, dar în momentul când începi și, să spunem, ai banii, e foarte greu să pui în practică, de la amenajări, de la concept, de la autorizații, nu mai vorbim, de la găsirea forței de muncă, de la strategie, și din cauza asta trebuie să ai răbdare, în primul rând, să-ți alegi cu grijă conceptul. În general toți se plimbă, călătoresc și văd un concept și zic, ”a, îl aduc și în România”, îi dau un copy-paste și funcționează ca unde stau în străinătate la coadă la Pastel de nata, în Portugalia, în Lisabona, sau mai văd în Belgia că stau oamenii și mănâncă gaufre sau ceva. Dar nu-i același lucru.

Adică trebuie să apelezi la un consultant, să vorbești cu cineva din domeniu, nu doar cu prietenii apropiați sau familia. Indiferent că învestești 10.000, 20.000, sau 200.000, sau 500.000 de euro, trebuie să ai viziune și să începi să analizezi foarte bine ceea ce vrei, să-ți iei niște consultanți, arhitecți, designeri, pentru că nu cred că în ziua de azi își mai permit foarte mulți să zică, lasă, investesc și eu 100.000, deschid o cafenea, o pizzerie și văd eu ce fac. Deci trebuie să fii foarte echilibrat, să ai răbdare, e foarte greu să-ți mai recuperezi banii foarte repede.

Wall-street.ro: Care ar fi suma minimă cu care se poate deschide un business ca 5 to go?

Radu Savopol: Posibil și dacă ai 10.000 de euro, să-ți găsești un spațiu de 4-500 de euro, să investești 5.000 - 7.000 în amenajare, să-ți cumperi un expresor de 3.000 - 5.000 de euro, să pui o reclamă sus și să dai drumul. Dar nu poți să știi cum merge, ce merge. În domeniul HoReCa, în afară de bani, cred că trebuie să ai și conceptul, să ai și direcția bine stabilită, pentru că altfel nu ai cum să reușești să scoți capul, e doar o întâmplare dacă îți funcționează, sau dacă ești într-o zonă foarte exclusivă și nu ai concurență, nu ai nimic și faci o cafea bună, sau o gogoașă bună și vin oamenii la tine. Dar e foarte dificil în ziua de astăzi să spui că doar cu bani mai poți să faci ceva. Da, este posibil să faci și cu 10.000 de euro o cafenea, dar foarte greu.

Sursa foto: Wall-street.ro

