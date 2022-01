Mai multe cafenele 5 to go în 2022. Radu Savopol: Pregătim o nouă ediție aniversară Retro

5 to go este unul dintre cele mai cunoscute lanțuri de cafenele din România, sub îndrumarea cofondatorilor Radu Savopol și Lucian Bădilă. După un 2021 tumultos, Savopol a declarat că vrea să ajungă la un total de 500 de cafenele la finalul anului în curs, țintind orașele mici din România. ”Cifra de afaceri este ponderată cu cea a numărului de cafenele, iar dacă vom reuși îndeplinirea obiectivului de 500 unități deschise la final de 2022, estimăm că cifra de afaceri va crește cu peste 50%”, a precizat acesta, într-un interviu wall-street.ro.

Savopol a declarat că, pentru 5 to go, anul 2020 a fost cel mai dificil, marcat de neprevăzut, incertitudini, instabilitate, teamă. Însă acesta a adăugat că succesul ulterior a venit din campaniile organizate și din restructurarea cafenelelor, în încercarea de a găsi spații cu chirii mai mici.

”Am pregătit campanii, am gândit lansări și relansări, am găsit noi spații de închiriat avantajoase, am relocat cafenele care aveau chiria mult prea mare și proprietari de spații inflexibili. Pe termen scurt, nu am câștigat, financiar nu a fost avantajos. Dar a setat premise sănătoase de creștere, iar 2021 a fost anul reinventării și revenirii”, a precizat acesta.

Odată reorganizată afacerea, cofondatorii au privit spre gamele de produse (game premium, produse bio și produse vegane, fără zahăr sau fără gluten), în încercarea de a atrage și mai mult atenția asupra cafenelelor.

”La final de an, rezultatele au fost spectaculoase: un total de 296 de unități deschise la nivel național, din pragul de 300 de unități stabilit la începutul anului, o cifră de afaceri de peste 13,5 milioane de euro, o echipă mai stabilă și mai puternică, noi concepte și divizii lansate. Cu aceste premise, obiectivele setate pentru 2022 sunt curajoase: deschiderea a 200 de locații noi, cu focus pe orașele mici și mijlocii, acolo unde 5 to go devine rapid un liant pentru comunitate, iar succesul este de necontestat”, a mai spus cofondatorul lanțului de cafenele.

Noi produse 5 to go în 2022

Având o serie recent lansată în 2021, spre exemplu băuturile de iarnă Oreo Gingerbread latte, Unicorn Coconut latte, Oreo Hot Chocolate, Oreo Mochaccino, dar și gama de cookies 5 to go, produs vegan, fără zahăr adăugat și fără gluten, disponibil în 4 arome, Savopol nu a menționat vreo ”surpriză„ în acest sens.

Însă a precizat că este pregătită o nouă ediție aniversară Retro, în pahare de 650 ml, o colecție ce urmează să o înlocuiască pe cea RETROGRAND, cu tema horoscop.

”Așteptările sunt imense în acest an, este nevoie de un boost pentru întreg sistemul, de un val de optimism și de încredere”, a mai spus acesta.

Nu în ultimul rând, antreprenorul a precizat că își dorește mai multă predictibilitate din partea autorităților din România.

”Ne dorim predictibilitate, măsuri realiste, susținere la nivel de industrie. Iar autoritățile, pentru a înțelege corect nevoile și provocările fiecărui domeniu trebuie să rămână în permanent dialog cu reprezentanții mediului de business”, a conchis acesta.

5 to go a luat naștere în 2015, în România. Radu Savopol și Lucian Bădilă sunt fondatorii 5 to go, cei care au adus pe piața HoReCa din România conceptul de preț unic pentru toate produsele comercializate. Cele mai recente deschideri au avut loc în: Craiova, Brașov (două cafenele: Bulevardul Muncii, str. Zaharia Stancu), dar și București (Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Bulevardul Camil Ressu).

Sursa foto: 5 to go/ Facebook

