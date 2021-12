Lanțul de cafenele 5 to go vrea să deschidă 200 de noi locații în 2022, dorind să ajungă la un total de 1.000 de cafenele în România. Totodată, compania vrea să extindă gama de produse.

În 2021 au fost deschise până în prezent 90 de cafenele, iar 16 sunt în proces de amenajare, urmând a fi deschise în perioada imediat următoare.

„În 2021, am avut motoarele turate mai mult ca niciodată. Se știe cât de dificilă a fost perioada aceasta, iar eforturile de a păstra cafenelele deschise și francizele active pentru partenerii noștri au adus o presiune mare pentru echipa centrală. Tocmai de aceea, am investit în consolidarea echipei. Anul acesta aproape s-a dublat numărul colegilor mei, în special în departamentele care oferă sprijin în relația cu francizații, precum cel de business development, customer service și retail”, a declarat Radu Savopol, cofondator 5 to go.

Dezvoltarea 5 to go la nivel național a fost accelerată anul acesta la nivelul orașelor mici și mijlocii, rețeaua având în acest moment acoperire în 60 de orașe. Pe lângă București, orașele în top cu cel mai mare număr de cafenele sunt Brașov, Constanța, Ploiești, Bacău și Iași.

„Momentan, aproape 20% dintre cafenelele noastre sunt în orașe cu mai puțin de 50,000 de locuitori. Dezvoltarea locală va rămâne o prioritate și în 2022”, a declarat Lucian Bădilă, cofondator 5 to go.

Anul 2021 a fost marcat și de multe extinderea internațională a 5 to go, în parteneriat cu Donuterie, listarea în retail cu o gamă de produse ready to drink pe bază de cafea, dezvoltarea de parteneriate valoroase cu producători și dezvoltarea de noi produse, dar și achiziția unui lanț local de cafenele.

5 to go a luat naștere în 2015, iar în prezent a depășit pragul de 250 de locații. Radu Savopol și Lucian Bădilă sunt fondatorii 5 to go, cei care au adus pe piața HoReCa din România conceptul de preț unic pentru toate produsele comercializate.

Sursa foto: 5 to go

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: