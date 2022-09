POS Media România organizează SHOWROOM 2022, în parteneriat cu Carrefour România 

POS Media România, în parteneriat cu Carrefour România, găzduiește primul eveniment In-store Media din România, un eveniment unic, captivant, în care vor fi prezentate toate tipurile de suporturi de comunicare media din portofoliu: shelf stopper, wobbler, glorifier, mini stopper, lama stand, etc, dar și materiale noi, non-standard, ca Shop&Shop, Led Carriers și multe altele.

Evenimentul va avea loc în perioada 22-28 septembrie 2022, în magazinul Carrefour Corbeanca - București, DN1, Value Center 077015 Corbeanca.

Vizitatorii evenimentului își vor putea face o idee clară despre plasarea reală a oricărui tip de suport de comunicare în spațiul media Carrefour. Produsele prezentate pot fi personalizate în funcție de nevoile fiecărui brand în parte. Orice idee poate să fie adusă la viață, soluții personalizate, originale, pot fi create astfel încât brandul sau produsul promovat să fie de neuitat.

POS Media oferă servicii complete - proiectare, modelare, producție, livrare și implementare. Lucrează cu o gamă largă de materiale și tehnologii inovatoare bazându-se pe o experiență bogată de peste 20 ani în domeniu. Soluții eficiente recomandate brandurilor si produselor pot sa influențeze cu succes decizia consumatorului la punctul de vânzare. Desigur, acestea sunt completate de serviciile POS Media de distribuție, raportare, documentare digitală și monitorizare. Asfel, se pot realiza comparații și evaluări pentru fiecare format, iar alegerea suportului media ales să ofere cea mai bună vizibilitate la raft.

Grupul Carrefour a ales POS Media România ca partener exclusiv în ceea ce privește dreptul unic de vânzare, gestionare și implementare a spațiilor media in-store în toate locațiile sale din România. POS Media dispune de peste 40 de tipuri de spații media, atât în zona de raft, zona de intrare-ieșire, zona caselor de marcat, ecrane, radio, acoperind chiar și segmentul proiectelor speciale la cererea clienților.

„POS Media România este cea mai tânără filială a grupului POS Media în Europa, având cea mai rapidă dezvoltare dinamică. Beneficiind de peste 20 de experiență în domeniu, ne mândrim cu faptul că aducem plus valoare în aceast domeniu aflat într-o permanentă schimbare și insistăm să împărtășim cele mai bune practici în cadrul grupului nostru pentru a surclasa concurența. Conectăm brand-urile și consumatorii pe tot parcursul procesului de cumpărare. Influențăm decizia de cumpărare a consumatorului, folosind soluții personalizate în cadrul unor campanii integrate, chiar la punctul de vânzare. Nu este suficient pentru noi să îndeplinim așteptările clienților noștri – știm că putem să le depășim. Putem spune că, de cele mai multe ori, noi creăm regulile, modelăm piața și tendințele - promovăm cele mai bune tehnologii și soluții. ”, spune Maksim Sazhyn, CEO POS Media România.

"Cu ocazia evenimentului POS Media Showroom, ne dorim să prezentăm, atât partenerilor, cât și clienților noștri, soluții de comunicare inovative și adaptate contextului local. Acestea permit brandurilor să deseneze un parcurs unic, cu un puternic angajament, precum și experiențe memorabile la cumpărături în magazinele Carrefour", a declarat Alexandra Pescaru, Director Client Service & Retail Media, Carrefour România.

Prin parteneriatul său cu Grupul Carrefour, POS Media România va putea să-și aplice întreg know-how-ul și să folosească cei peste 20 de ani de experiență în soluții media de succes în magazinele din Europa de Vest și Centrală.

Despre Carrefour România:

Cu peste 10.100 de magazine în 34 de tari, Grupul Carrefour este al doilea retailer mondial și numărul unu în Europa. De peste 50 de ani, Carrefour este un partener pentru viața de zi cu zi. În fiecare zi, acesta primește în magazinele sale peste 10 milioane de clienți din lumea întreaga, oferindu-le o gamă largă de produse și servicii la prețuri echitabile. Grupul Carrefour numără în România 341 de magazine dintre care 43 hipermarketuri 'Carrefour', 262 supermarketuri (221 magazine 'Market' și 41 magazine 'Express Orange'), 42 magazine de proximitate 'Express', 8 magazine de proximitate 'Contact', cât și un magazin online pe www.carrefour.ro . Încă din anul 2001 Carrefour și-a luat un angajament ferm față de consumatorul român, care încă stă în picioare și este unul din pilonii de comunicare – oferirea celor mai mici prețuri, mereu. În plus, Carrefour este focusat pe dezvoltarea sa în ceea ce privește partea de modernitate și inovație. Conform studiului Emoțional Branding din 2014 al 360 Insights Carrefour își menține poziția de lider pe Emoțional Branding Index. Magazinele Carrefour reprezintă adevărate micro-universuri în care sunt implementate proiecte special gândite pentru a oferi consumatorului o experiență unică, nouă, un plus de valoare și pentru a scoate în evidenta faptul că avem o gama largă de produse (asiatice, franțuzești, românești, italienești etc).

www.carrefour.ro

Sursa foto: Carrefour/ POS Media Romania

