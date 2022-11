Povestea OTOTO, un business născut din prietenie care este mai mult decât un spațiu cu vibe hipsteresc

În România sustenabilitatea pare că încă e văzută din două perspective: una privită prin ochii cuiva care strâmbă din sprânceană pentru că a mai auzit de atâtea ori noțiunea, dar tot n-a înțeles ce înseamnă și a doua care se vede prin lupa unei persoane care a integrat treptat în obiceiurile sale grija pentru mediu și pentru generațiile viitoare. Dar potențial există, iar business-uri precum OTOTO se nasc ca să schimbe treptat modul în care românii își fac cumpărăturile, redefinind noțiunea de supermarket.

Sustenabilitatea nu are încă o față completă până acum în România. Dar are mai multe chipuri care își doresc un viitor mai bun pentru ei și pentru cei din jur. Sunt oamenii cărora le pasă mai mult de ce mănâncă, sunt femei care „nu-și mai pun orice pe față” și tineri din Generația Z care ne trag de mânecă să ne arate cât de mult crește temperatura Planetei. Interesant este însă că dacă ne uităm la nivel macro, comunitățile celor care sunt mai atente la promovarea unui mediu sustenbil de trai nu mai par să fie atât de mici. Un studiu recent realizat de Ipsos arată că românii, alături de cetățenii din alte 34 de state, își doresc ca produsele ecologice să fie mai ieftine, iar cele neprietenoase cu mediul să aibă un preț mai mare.

„Dacă îți iei timp să asculți o poveste, o să vezi lucrurile altfel”, îmi spune Raluca Simiuc, cofondator al OTOTO, un magazin care funcționează ca o platformă pentru brandurile mici și independente, dar și un spațiu cu cafenea, unde oamenii pot veni să bea o cafea de specialitate.

„Toată lumea a zis sau ne-a întrebat «credeți că în Bucureșți, în România e cineva interesat de produse sustenabile? Credeți că o să conteze mai mult povestea din spate și că o să fie dispuși să dea mai multe bani pentru asta?» Și noi am zis că nu știm, dar, poate totuși sunt mai mulți ca noi, așa că o să deschidem și suntem dispuși să stăm să așteptăm”, mi-a povestit Raluca.

Cum a început și cum a crescut OTOTO, „fratele mai mic”

Raluca își amintește cum OTOTO s-a născut ca o poveste „clasică” a unor prieteni care se întâlneau și se întrebau unde să meargă să bea o cafea și să se simtă bine. Ana, Radu, iar ulterior și Raluca și Mihai Simiuc (fondatorul FruFru, business cumpărat de gigantul Unilever în 2019) au pus pe picioare ceea ce azi numim OTOTO, care în limba japoneză înseamnă „fratele mai mic”.

Și tot cu prietenii am început să ne tot întrebăm de 10 ani încoace cum am dori să ne trăim viața, ce am dori să facem mai departe (...) Soțul meu, Mihai, a deschis un business în 2006 de mâncare sănătoasă în Bucureșți când nimeni nu vorbea despre mâncare sănătoasă sau măcar înțelegea ceea ce înseamnă asta. Raluca Simiuc, cofondator OTOTO

OTOTO este o platformă pentru branduri mici, independente, în care fiecare a „adus ce știa să facă și cum voia să facă”. La OTOTO lucrează în prezent 40 de angajați, în cele trei locații: cea din Piața Amzei, din Calea Victoriei și cea deschisă cel mai recent, de pe Calea Dorobanți din Capitală.

Primul magazin OTOTO din Piața Amzei, București

„Radu, care e prietenul nostru cel mai bun avea mereu dorința de a avea o cafenea care seara să se transforme într-un wine bar, deci să fie ceva pe ideea aceasta de slow-down. Noi venim din generația asta în corporație, în care toți munceam prea mult, făceam prea multe. Și de asta am vrut să intri într-un loc în care timpul are altă curgere, altă dimensiune”, spune Raluca care are în spate peste 15 ani de experiență în marketing, fiind și cea care gestionează partea creativă a afacerii.

Primul magazin OTOTO a fost deschis în februarie 2021, în Piața Amzei, după aproximativ șase luni de documentări, pregătiri. Brandurile din portofoliul OTOTO reunesc mărci independente, naturale, sustenabile și sănătoase, din diferite categorii, cum ar fi alimente și băuturi (ceaiuri, ciocolata, gustări, alimente sănătoase pentru copii), îngrijire personală și a casei, modă, accesorii, dar și produse din ceramică. La nici o lună distanță a venit deja și a doua unitate, cea din Calea Victoriei în care am avut ocazia să stau de vorbă cu Raluca. Spațiul din Piața Victoriei dispune și de un etaj, unde se vând aproape exclusiv branduri sustenabile de îmbrăcăminte, accesorii, o direcție care a venit prin prisma unei oportunități la nivel de spațiu.

Foto din magazinul OTOTO din Calea Victoriei

„Cea mai mare provocare a fost să aducem branduri în România (...) La ei ne-a luat șase luni să îi aducem în România”, spune Raluca în timp ce îmi arată o geantă a celor de Freitag, un brand nemțesc cu aproape trei decenii de prezență și unul dintre pionierii economiei circulare la nivel de produse și accesorii, pe care le creează din prelatele de camion.

„A fost intens să deschidem într-un timp atât de scurt un al doilea magazin. Spațiul de aici a fost complet diferit, a trebuit să dăm jos multe straturi de pereți până să ajungem la ce am vrut noi”, spune cofondatoarea OTOTO.

În aprilie 2022 a urmat și deschiderea magazinului de pe Calea Dorobanți, din apropiere de stația de metrou Aviatorilor, un spațiu intens frecventat în timpul săptămânii de angajații din multinaționale, iar în weekend de locuitorii din zonă. Practic, o combinație „între corporate în timpul săptămânii, cu acces la zona rezidențială în weekend”, spune Raluca.

Așa a fost începutul, unul complicat, a fost pandemie, toată lumea avea anxietăți, a venit războiul, alte anxietăți, lumea te întreba mereu dacă o să meargă sau nu. Dar norocul nostru a fost că noi fiind o platformă conceptuală cu anumite valori, ne-a fost tot timpul foarte ușor să atragem oameni. Colegii noștri împărtășesc valorile acestea ale noastre, într-o perioadă în care multora le e greu poate să găsească colegi care rezonează cu ei. Raluca Simiuc, cofondator OTOTO

Investiția în cele trei magazine s-a ridicat la 1 milion de euro. După deschiderea primei unități, cea din Piața Amzei, fondatorii se așteptau să ajungă să-și recupereze investiția abia după doi sau chiar trei ani. Însă brandul a avut o tracțiune mai mare decât se așteptau antreprenorii, iar OTOTO a ajuns deja pe breakeven încă din primul an de activitate.

Magazinul OTOTO din Calea Dorobanți

Creativii, studenții și antreprenorii, printre principalele categorii de clienți

Trendul sustenabilității a prins foarte mult în rândul comunităților de angajați care lucrează în domenii creative, de la artă, design, arhitectură, pictură, dar și în rândul freelancerilor și nu numai. Însă aceștia nu sunt singurii clienți care vin la OTOTO. Raluca îmi spune că se bucură că la magazinul din Piața Amzei vin mulți studenți în pauza de facultate care ajung doar să bea o cafea și să își cumpere o gustare. În schimb, antreprenorii, dar și persoanele cu venturi mari pleacă uneori cu sacoșele pline de la OTOTO.

„Unii vin pentru că vor să încurajeze brandurile mici, unii că vor să încurajeze antreprenorii, că au și ei prieteni, unii care sunt pentru produse sustenabile, alții pentru că încurajează sănătatea. Am simțit nevoia să facem un loc în care oamenii să nu mai fie pe fugă, pentru că atunci când ești pe fugă, sigur că ai tendința să iei brandurile familiare, mari, pe care le vezi la TV, realizate industrial cel mai probabil”, explică Raluca.

Interesant este că OTOTO dispune și de un lavoar unde cei care calcă pragul magazinului pot să încerce produsele de îngrijire, ca într-un magazin specializat de cosmetice și care, în același timp e o referință la „fontanella”, o piață centrală din oraș sau sat Italian, ce recreează ideea de spațiu public unde oricine e binevenit. Românii care ajung la OTOTO pot alege din cele 300 de branduri disponibile, dintre care 100 sunt afaceri românești.

„Practic vorbim de un magazin ca un neighbourhood general store (n.red. magazin general de cartier), adică cum erau cele de la țară de acum mult timp, când găseai acolo de toate, toată lumea se cunoștea cu toată lumea. Dar produsele sunt sănătoase, prietenoase cu natura, făcute pe niște valori pe care în mare parte pot să le respect 100% doar dacă sunt o companie mică, independentă”, adaugă Raluca Simiuc.

OTOTO a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de 750.000 de euro, iar pentru 2022 antreprenorii se așteaptă la afaceri de 2 milioane de euro. În viitor, fondatorii brandului au în plan să deschidă și un magazin online, în așa fel încât să aibă acces cât mai mulți oameni la brandurile pe care le curatoriază.

Sursa foto: OTOTO

