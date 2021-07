Adriana Dănilă şi Stelian Olaru, proprietarii restaurantelor Gram Bistro și Suento by Gram, vor deschide la finalul lunii iulie un nou restaurant la parterul clădirii de birouri Mendeleev Office 5 din București, imobil dezvoltat de compania Akcent Development și administrat de Cushman & Wakefield Echinox.

Noul concept, Ever After by Gram, se întinde pe o suprafață de aproape 300 de metri pătrați, din care 100 de metri pătrați reprezintă terasa din curtea interioară a proiectului Mendeleev Office 5. Locația cuprinde 80 locuri la interior și 60 locuri pe terasă. Amenajarea spațiului este una contemporană, simplă, incluzând zone evergreen și accente de design.

Ever After vine în completarea ofertei comerciale și gastronomice de la parterul clădirii Mendeleev Office 5, care găzduiește și OTOTO Store, o cafenea și magazin ce comercializează o gamă largă de branduri independente, ce includ cafea, produse alimentare, cosmetice, cărți și produse de îngrijire a casei.

Meniul Ever After este unul cosmopolit şi cuprinde o selecție de produse culinare, inclusiv pentru vegetarieni, realizate de Chef Georgeta Postolache şi Chef Sara Alexander. Pe partea de bar, Ever After aduce combinații inovatoare într-un meniu de cocktail-uri și gin-uri semnat de o echipă tânară și pasionată, sub coordonarea lui Bogdan Nicolae, fondator Barmania. Pe lângă specialitățile casei, barul oferă o selecție atentă de produse și beri artizanale, vinuri românești și internaționale sau cocktail-uri clasice.

Antreprenorii Adriana Dănilă şi Stelian Olaru mai dețin două concepte de restaurante în piața de HoReCa din Capitală: Gram Bistro, un local situat la parterul clădirii de birouri America House din zona Piaţa Victoriei, și Suento by Gram, de pe strada Toamnei.

Parteneriatul cu Akcent Development ne aduce într-o zonă a orașului foarte dinamică, cu multi clienți tineri și creativi, mici afaceri care dezvoltă lucruri minunate, precum și branduri deja consolidate, astfel încat ne dorim ca împreună să construim mai mult decât un local - o comunitate frumoasă, cu energie bună, în care cu toții merităm o doză de “happily ever after”, în orice formă alegem să o trăim. Stelian Olaru, Fondator restaurant Ever After

Ne bucură să vedem că antreprenorii din industria HoReCa își reiau planurile de expansiune după o perioadă extrem de dificilă pentru acest sector, iar Mendeleev Office 5 se află într-o zonă privilegiată, care beneficiază de un vad comercial bun, atât prin prisma angajaților care își desfășoară activitatea în zonă, cât și a rezidenților și turiștilor care vizitează centrul Capitalei. Laurenţiu Afrasine, CEO Akcent Development

Mendeleev Office 5 este o clădire de birouri boutique, ce revitalizează o zonă istorică a oraşului, fiind localizată între Piaţa Romană şi Calea Victoriei. Clădirea beneficiază de acces facil la transportul public, staţia de metrou Piaţa Romană şi numeroase linii de autobuz fiind situate la 5 minute de mers pe jos, zona fiind totodată recunoscută pentru oferta variată de restaurante, cafenele, hoteluri, spaţii culturale şi centre medicale.

Imobilul are o suprafaţă ȋnchiriabilă de 4.500 de metri pătraţi distribuiţi pe subsol, parter şi opt etaje supraterane. Parcarea subterană dispune de 50 de locuri, fiind dotată și cu facilități pentru biciclete şi staţie de încărcare electrică. Designul clădirii facilitează accesul luminii naturale, iar faţada exterioară filtrantă de culoare aurie se încadrează în profilul zonei. Proiectul include tehnologii inteligente integrate, sistem de climatizare hibrid conceput şi integrat arhitectural, iar terasele de la etajele 3 şi 8 stimulează creativitatea chiriaşilor, oferind o vedere panoramică asupra centrului Bucureștiului.

Akcent Development este unul dintre cei mai dinamici dezvoltatori de locuințe din București, cu 20 de ani de prezenţă pe piaţa imobiliară din Capitală şi un portofoliu de aproximativ 7.500 de apartamente finalizate, dintre care peste 3.000 de apartamente în proiecte precum Cloud 9, 21 Residence sau 20 Residence. Alte două proiecte rezidenţiale urmează a fi dezvoltate în zona de nord a Bucureştiului. Pe segmentul de birouri, compania s-a concentrat pe proiecte boutique, precum Mendeleev Office 5, Eminescu Offices, Rosetti Tower şi Oscar One, situate în zona centrală a orașului, ce beneficiază de acces facil la mijloace de transport în comun și de o gamă largă de facilități în împrejurimi.

Sursa foto: Ever After by Gram

