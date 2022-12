"Din toată producția noastră, 90% se vinde pe piața din România. Restul se vinde în țarile din Europa, cel mai mult în Austria, unde avem și un depozit, din care putem să livrăm ușor în țări precum Belgia, Olanda, Germania sau Polonia. Pe site-ul nostru vin însă foarte multe cereri pentru Germania" a declarat Adriana Mitu, CFO Crama Liliac pentru wall-street.ro.

Aceasta a explicat că acționariatul companiei este 100% austriac, motiv pentru care echipa încearcă să fie prezentă pe această piață.

Astfel, a arătat Adriana Mitu, Crama Liliac este prezentă tot timpul alături de Ambasada României când are evenimente în Austria și de asemenea la numeroase degustări de vinuri, în târguri de specialitate, încercând să fie cât se poate de activă în această țară, lucru pe care îl și reușește.

Reprezentanta Cramei Liliac a mai explicat că și în rândul echipei a existat surprindere cu privire la reacțiile venite din Austria pe subiectul Schengen, subiect pe care nu a apucat însă să-l discute cu proprietarul firmei, Alfred Michael Beck, despre care a specificat că este prezent pe piața din România încă din anul 2006, inclusiv pe zona de agribusiness, în județul Olt.

Adriana Mitu, Chief Financial Officer Crama Liliac

Pe de altă parte, arată Adriana Mitu, compania nu este atât de afectată ca altele din acest motiv, partea de livrări în Europa fiind asigurată din depozitul din Austria al firmei, motiv pentru care întregul proces de aprovizionare și expediere ulterioară a mărfii către destinații este mai eficient.

De asemenea, aceasta a observat faptul că inflația este o provocare, prețul sticlei achiziționate pentru îmbutelierea produselor fiind dublu, dacă nu chiar mai mult.

Astfel, pentru a rămâne competitivă, compania urmează să opereze o creștere ușoară de preț, de până în 10%, la începutul lunii ianuarie, a mai explicat reprezentanta Cramei Liliac.

Adriana Mitu a specificat de asemenea faptul că Crama Liliac este o cramă-butic, de numai 55 de hectare, care se concentrează să producă struguri de calitate.

Prin urmare, crama nu atinge potențialul maxim a ceea ce ar putea via să ofere, compania axându-se mai degrabă pe calitate, pentru a avea vinuri premium.

Cât despre produsul cel mai căutat în această perioadă, reprezentanta cramei a arătat că Liliac este deja out of stock la produse ca Liliac Rose și Liliac Fetească Regală.

Mai ales pentru Liliac Rose, chiar dacă ne străduim să avem producții mai mari, aproape în fiecare an rămânem out of stock, pentru că este cel mai bine vândut produs al nostru.

Adriana Mitu, Chief Financial Officer Crama Liliac