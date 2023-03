Britanicii de la The Access Group au deschis un nou centru în Timișoara și anunță noi angajări

Britanicii de la The Access Group au închiriat spații în hub-ul de business din ansamblul mixt Iulius Town Timişoara, dezvoltat de compania IULIUS și anunță angajări pe plan local, compania căutând specialiști în domeniu tehnologiei.

În Global Operation Center-ul din United Business Center lucrează peste 400 de specialişti, compania planificând dublarea numărului de profesionişti în domeniul tehnologiei, până la finalul acestui an.

The Access Group este unul dintre cei mai mari furnizori de business management software pentru organizații din Marea Britanie, Irlanda și regiunea Asia Pacific. Compania a închiriat în clădirea United Business Center 0 (UBC 0), din ansamblul mixt Iulius Town, o suprafaţă de 4.220 mp pentru dezvoltarea Global Operation Center-ului din Timişoara. The Access Group este prezent în oraşul din vestul României din anul 2019, după achiziționarea firmei Intelligent Software Systems (ISS), fondată în 2005.

„În UBC 0 sunt 30.000 de mp de birouri, cu cele mai moderne dotări, care găzduiesc 15 companii în plină expansiune în România. Suntem convinşi că noua locaţie, mediul de lucru şi facilităţile disponibile în ansamblul mixt vor răspunde tuturor exigenţelor angajaţilor The Access Group", a declarat, într-un comunicat remis redacției, Laurenţiu Manea, Office Buildings Manager Iulius Town.

În ultimele şase luni, centrul din Timişoara a avut o evoluţie semnificativă a operaţiunilor datorită competenţelor ridicate de dezvoltare software şi suport tehnic. Compania planifică creşterea numărului de specialişti IT, în acest an, prin programe dedicate absolvenţilor IT şi nu numai. Printre poziţiile pentru care se fac recrutări se numără: Senior.Net Developer, Cash Applications Supervisor, Technical Support Engineer, Senior QA Engineer etc.

Portofoliul The Access Group include 60.000 de clienți din sectoarele comerciale și non-profit, iar soluțiile inovatoare dezvoltate transformă modul în care este utilizat business management software-ul, oferind fiecărui angajat oportunitatea de a face mai mult. Fondată în 1991, The Access Group are aproximativ 6.000 de angajați şi se dezvoltă rapid, atât organic, cât și prin achiziții.

UBC 0 este cea de-a patra clădire de birouri din ansamblul mixt Iulius Town Timişoara şi a fost inaugurată în toamna anului trecut. Clădirea beneficiază de acces imediat la magazine, restaurante și cafenele tematice, food court, birouri ale instituțiilor publice, grădiniță și școală primară, fitness center, cinema multiplex şi la o grădină urbană.

Cu o suprafaţă de 30.000 de mp închiriabili, UBC 0 este dispusă pe 15 etaje, la care se adaugă două niveluri subterane, demisol, parter și două niveluri tehnice. Face parte din ansamblul Iulius Town Timişoara, dezvoltat de companiile IULIUS şi Atterbury Europe. Complexul urbanistic include: 80.000 mp de birouri, cea mai mare suprafaţă de retail din afara Capitalei (105.000 mp, 450 de magazine), concept-ul VIP all inclusive al Cinema City, cel mai mare centru de sănătate şi fitness din România, trei săli de evenimente, restaurante şi cafenele tematice, parc şi peste 4.000 de locuri de parcare.

