Conferința SUSTENABIL ZI DE ZI – de la NICE TO BE la MUST BE, organizată de Eco Synergy și Asociația Environ, adună la a doua sa ediție, pe 7 iunie, unele dintre cele mai importante voci din România pentru a discuta soluțiile la o uriașă provocare a momentului: găsirea unui echilibru între dezvoltarea economică și epuizarea resurselor.

În a doua ediție a conferinței SUSTENABIL ZI DE ZI – de la NICE TO BE la MUST BE organizată de Eco Synergy și Asociația ENVIRON, focusul va fi pe construirea unui stil de business, dar și de viață, sustenabil. De asemenea, va fi explorată granița dintre autentic și fals în discuția despre mediu, dar și rolul tehnologiei în sustenabilitate.

Dezbaterea are loc pe 7 iunie, începând de la ora 9, la Cineplexx Băneasa, sala 10, iar pentru cei care vor să participe, înscrierea este gratuită AICI.

Interesul pentru sustenabilitate continuă să crească, dar și abordările devin tot mai sofisticate. În același timp, însă, crește și riscul deturnării discuției către greenwashing - care poate lua multe forme, de la afirmații exagerate sau imprecise până la cele create deliberat pentru a înșela sau a induce în eroare consumatorul privind caracterul ”verde” al unor produse sau acțiuni. Vedem însă, și în România, pași extrem de îndrăzneți pe terenul sustenabilității, iar participanții la a doua ediție a conferinței vor explora toate aceste subiecte.

În primul panel al a conferinței SUSTENABIL ZI DE ZI – de la NICE TO BE la MUST BE din 7 iunie se va discuta despre varietatea abordărilor. Vor fi perspective din zona energiilor regenerabile, IT, retail, dar și a agențiilor de comunicare, cu speakeri reprezentând Leroy Merlin sau Oxygen – printre multe alte companii.

Roxana Puia, director marketing Environ, va vorbi apoi despre inteligența artificială și rolul acesteia în provocările ridicate de sustenabilitate.

Profesorul Dumitru Borțun și Miriam Theimann, de la Biroul European de Mediu, vor analiza problema greenwashing-ului.

Luminița Roșca, Director General Eco Synergy, va aborda chestiunea evaluării și monitorizării acțiunilor de sustenabilitate.

În următoarele paneluri ale Conferinței SUSTENABIL ZI DE ZI – de la NICE TO BE la MUST BE se va discuta apoi despre ”renașterea verde” și despre fuziunea între sustenabilitate și tehnologie. Printre speakeri vor fi reprezentanți ai unor companii precum Flip.ro, CertSign, Katerini ori Frizon Group, printre altele.

Cine participă la conferința SUSTENABIL ZI DE ZI – de la NICE TO BE la MUST BE, ediția a doua

Pe lista speakerilor la a doua ediție a evenimentului organizat de Eco Synergy și Asociația Environ se află, printre alții:

Alex Petricean, Chef & owner NOUA.Bucătărie românească

Frédéric Lamy, CEO Leroy Merlin Romania

Horațiu Vasilescu, Managing Partner Smart Invest - Tellur

Alexandra Pîrvan, Co-fondator YKO-YKO

Aurel Meirosu, Manager Departament Dezvoltare Afaceri Semnătura Electronică certSIGN

Luminița Roșca, Director General EcoSynergy

Diana Stîngă, Project Manager Darcom Energy

Ciprian Stănescu, Președinte și CEO Social Innovation Solutions

Dumitru Borțun, Profesor Universitar Doctor Facultatea de Comunicare și Relații Publice, SNSPA

Ecaterina Colasîz, Fondator Katerini

Roxana Puia, Director Marketing Environ

Irina Manole, Head of CSR & Sustainability Department Oxygen

Iulia Dorobanțu, Arhitect și co-fondator Charger

Miriam Thiemann, EU Ecolabel and Sustainable Consumption Campaigner European Environmental Bureau

Nicole Trofin, CSO | Business Partnerships Flip.ro

Teofil Dascălu, CEO & Founder Frizon Group

Conferința va fi moderată de Iulia Ionescu, jurnalist ProTV.

