Humana sprijină proiecte umanitare și de sustenabilitate prin sortarea și comercializarea hainelor second-hand

Humana People to People, o rețea internațională de 46 de entități, prezente pe întreg globul, contribuie la diminuarea schimbărilor climatice și la dezvoltarea comunităților din Africa și Asia, prin colectarea și vânzarea de articole vestimentare second-hand în cele peste 500 de magazine prezente în întreaga lume, inclusiv în România.

Humana People to People a creat un sistem complex prin care colectează hainele și accesoriile vestimentare donate de cei care nu le mai folosesc, salvându-le de la a ajunge deșeuri textile, le sortează în propriile centre specializate și, pe cele conforme, le reintroduce în sistemul comercial, ca haine second-hand, prelungindu-le astfel durata de viață.

Prin achiziționarea articolelor vestimentare second-hand din magazinele Humana, consumatorii au acces la haine de calitate, la prețuri foarte avantajoase, și contribuie la reducerea supraconsumului de piese vestimentare noi, a căror producție este extrem de poluantă pentru mediul înconjurător.

Industria textilă este a patra cea mai poluantă industrie din lume și este responsabilă, conform raportului World Bank din 2019, pentru 10% dintre emisiile de gaze cu efect de seră ale planetei, așteptându-se ca în 2050 să se ajungă la 26% în cazul în care trendul din prezent va continua. În plus, producția de noi materiale textile necesită un consum anual de apă enorm, de 93 miliarde de m³, apă potabilă ce ar fi suficientă pentru nevoile domestice a peste 1,7 miliarde de oameni.

În acest sens, Humana People to People încurajază consumatorii să reducă volumul de haine noi pe care le achiziționează și să opteze pentru haine second-hand, pe care le pot găsi la o calitate foarte bună în cele 40 de magazine existente în România.

”Activitatea Humana People to People de a colecta, sorta și vinde hainele second-hand are un impact foarte mare asupra reducerii nivelului de poluare a mediului înconjurător. Refolosirea hainelor este cel mai bun răspuns la criza climatică atunci când vine vorba de consum, având un impact de 70 de ori mai mic asupra mediului decât cumpărarea hainelor noi”, declară Rodica Bulăceanu, reprezentant Humana People to People România.

Humana People to People deține în Varna, Bulgaria, un centru profesionist de sortare, unde zilnic ajung 50 de tone de haine colectate de pe întregul continent.

”65% dintre hainele colectate pot fi refolosite, 28% sunt predate spre reciclare și doar 7% nu mai pot fi utilizate, urmând să fie incinerate controlat, conform normelor Uniunii Europene privind gestionarea deșeurilor. Fiecare piesă vestimentară este sortată manual de echipa Humana. Cele considerate a fi conforme pentru a fi purtate în continuare sunt sortate separat și trec apoi printr-un filtru secundar de control profesional al calității, acolo unde se împart pe categorii. Ulterior, hainele sunt supuse unor procese de dezinfecție și dezinsecție, urmând apoi a fi distribuite în magazinele Humana. În cele 40 de magazine existente în România ajung doar hainele din categoriile de calitate A și B+, unde sunt vândute la prețuri foarte avantajoase. În acest mod promovăm economia circulară, le oferim acestor haine o nouă viață, limităm supraconsumul și producția de haine noi”, declară Rodica Bulăceanu.

Profitul este donat pentru finanțarea proiectelor umanitare

Pe lângă promovarea și susținerea unui comportament sustenabil de achiziție a pieselor vestimentare, Humana People to People finanțează proiecte de dezvoltare a comunităților dezavantajate din Africa și Asia.

”Venitul net rezultat după acoperirea tuturor costurilor este donat programelor de dezvoltare comunitară în zone dezavantajate din lume. În jur de 16 milioane de persoane au beneficiat de proiectele sociale Humana doar în anul 2022, în domeniile educației, agriculturii durabile și îmbunătățirii sănătății”, adaugă reprezentantul Humana.

Un viitor mai sigur prin limitarea supraconsumului

”Humana promovează ideea de refolosire, de consum sustenabil, un nou mod de a privi moda în contextul propriului nostru viitor. Tinerii își doresc să aibă un viitor, vor să facă diferența chiar azi. Tinerii nu vor criză climatică. Fiecare dintre noi poate face o schimbare pentru că, atunci când cumperi o piesă second-hand dintr-un magazin Humana, contribui atât ca impact social în unele dintre cele mai sărace țări din lume, cât și în ceea ce privește impactul negativ asupra mediului”, încheie Rodica Bulăceanu, reprezentant Humana People to People România.

Sursa foto: Humana

