Cum arată provocările sustenabilității din perspectiva unei companii care face pionierat în regenerarea urbană? La retailArena 2023 am primit răspunsuri de la Ramona Grozăvescu, Manager Comunicare Corporate și Sustenabilitate Nhood România.

”Avem foarte multe proiecte în derulare și acționăm pe 2 planuri. Ca prestator de servicii, ne uităm ce putem face intern cu resursele pe care le avem, iar cea mai importantă resursă pentru noi este capitalul uman”, a explicat Ramona Grozăvescu la retailArena 2023. Nhood este o companie de servicii de consultanță imobiliară care vizează proiecte de regenerare urbană cu triplu impact pozitiv: social, de mediu și economic.

Proiectele verzi ale Nhood

Pe de altă parte, pentru clienții săi Nhood oferă o paletă de servicii. De pildă, pentru Ceetrus (Auchan), Nhood România gestionează 20 de centre comerciale la nivel național. ”Anul acesta am început o serie de proiecte vizând aceste centre: am început cu certificarea lor verde, am făcut o evaluare a riscurilor climatice, pentru că vedem schimbările din jurul nostru și singura certitudine e că se vor amplifica”, a declarat Ramona Grozăvescu.

Aceste centre comerciale sunt expuse unor riscuri climatice și pentru a le conserva și crește valoarea, trebuie să se adapteze și să devină reziliente. Studiul Nhood a identificat, ca urmare, riscurile asociate fiecărui oraș.

Un alt proiect a fost cel de biodiversitate, din care a făcut parte grădina urbană Coresi de la Brașov. ”Ne dorim să facem lucrurile mult mai larg, cu un impact pozitiv mult mai clar. Am evaluat fiecare centru comercial ca spații verzi și potențial de dezvoltare a florei și faunei locale”, a explicat reprezentantul Nhood România.

Grădina de la Coresi are 3.000 mp, dintre care pe 2.500 sunt pomi, legume, fructe. Este și o grădină educațională, unde se vor vedea rezultatele parteneriatelor cu școli locale. Urmează un proiect mult mai amplu de biodiversitate la Cluj, care va demara în 2024. Aici va fi o plantație de meri, de nuci, de cătină, produse bio care s-ar putea găsi în hypermarketul centrului comercial, dar și o grădină educațională.

Creștere infinită cu resurse finite

”Sunt câteva citate care îmi vin în minte, iar unul este «Cel mai mare rău pe care îl putem face planetei este să credem că altcineva o va salva». Lucrând într-o companie, ne-am pus problema cum putem genera creștere economică tot mai mare, nesfârșită, pe o planetă cu resurse finite”, a declarat Ramona Grozăvescu.

Infinitatea nu există pe o planetă cu resurse care se vor epuiza la un moment dat, susține ea. ”Nu vom putea crește și genera valoare la nesfârșit; și simțim deja cum natura a început să ne trimită facturi: schimbări climatice, dezastre, secetă, inundații, incendii. Aș vrea să rămânem cu sentimentul de urgență. Nu mai avem foarte mult timp, deja am împins limitele planetei la cote uneori ireversibile.”

Competiție pe resurse sau cooperare

Va trebui în viitor să ne punem tot mai mult întrebarea cum vom putea genera valoare având în vedere contextul, a explicat Ramona Grozăvescu. Iar aici avem de ales între o viziune axată pe competiție și bătălia pe resurse și o viziune de ecosistem, în care învățăm să cooperăm, să evoluăm împreună.

”Încercăm să avem un mindset de colaborare și co-evoluare, pentru că dacă unul dintre partenerii noștri cade, suntem interdependenți, ne va afecta pe toți”, a declarat reprezentantul Nhood România. ”Competiția a fost bună un timp, dar pe termen lung efectele nu sunt deloc sustenabile. Pe lângă conservarea resurselor pe care le avem să încercăm să contribuim la a le regenera”.

Sursa foto: wall-street.ro / Ovidiu Udrescu