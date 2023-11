Electrica: Profit net în scădere cu 21,6% după primele 9 luni din 2023

Grupul Electrica a înregistrat un profit net de 418,3 milioane de lei, în scădere cu 21,6%, în primele nouă luni ale acestui an faţă de perioada similară a anului trecut.

Potrivit unui comunicat al grupului, tot în acest interval, volumele de energie distribuită şi furnizată au fost mai mici cu 6,2%, respectiv 10% comparativ cu primele nouă luni din 2022.



"Cheltuielile operaţionale au fost reduse cu 3,3% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, iar profitul net în primele 9 luni ale acestui an a înregistrat o reducere de 115,4 milioane de lei (21,6%), cauza principală fiind creşterea impactului negativ al rezultatului financiar, de la 103,3 milioane de lei în 2022, la 216,8 milioane de lei în 2023 (o creştere de 110%). Creşterea semnificativă a costurilor cu dobânzile aferente anului 2023, faţă de anul 2022, reprezintă un efect direct al neîncasării în termenele stabilite de lege a sumelor de la Ministerul Energiei şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, ca urmare a aplicării mecanismului de plafonare a preţurilor pentru energia electrică şi gazele naturale, conform legislaţiei aplicabile", se arată în comunicatul grupului.



Creşterea EBITDA cu 13,5% în primele nouă luni ale lui 2023 a fost generată, în principal, de performanţa pe plan operaţional a segmentului de distribuţie, pe fondul creşterii veniturilor cu 27,4%, la 3,136 miliarde de lei, ca rezultat al următorilor factori: impact favorabil de aproximativ 348,7 milioane de lei, din majorarea tarifelor de distribuţie, în medie cu 20%, comparativ cu primele 9 luni din 2022, efect pozitiv redus de scăderea volumelor de energie electrică distribuită cu aproximativ 6,2%; impact favorabil din evoluţia veniturilor recunoscute în conformitate cu IFRIC 12 - veniturile din segmentul de distribuţie de energie sunt influenţate de recunoaşterea investiţiilor în reţeaua de distribuţie în legătură cu acordurile de concesiune, aceste venituri fiind în creştere în primele 9 luni din 2023 cu 325,5 milioane de lei, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.



În ceea ce priveşte segmentul de furnizare, veniturile din furnizarea de energie electrică şi gaze naturale au scăzut cu 608,8 milioane de lei (sau 10,2%), la 5,344 miliarde de lei, această variaţie fiind generată, în principal, de efectul net al creşterii cu 5% a preţurilor de vânzare pe piaţa cu amănuntul şi al reducerii cu 10% a cantităţii de energie furnizată pe piaţa cu amănuntul.



La 30 septembrie 2023, subvenţiile de încasat de pe segmentul de furnizare sunt în valoare aproximativă de 2,264 miliarde de lei (din care 2,254 miliarde de lei de la Ministerul Energiei), înregistrând o creştere cu 983,3 milioane de lei. Din totalul de 2,254 miliarde de lei, suma de 1,199 miliarde de lei reprezintă cereri neîncasate şi depuse la autorităţi până în prezent.



Volumul de energie electrică distribuită, de 12,55 TWh în primele nouă luni ale anului 2023, a consemnat o scădere cu 6,2% faţă de primele nouă luni din 2022. DEER deserveşte aproximativ 3,9 milioane de utilizatori, pe o arie ce acoperă circa 40% din suprafaţa României.



Volumul de energie electrică furnizată pe piaţa cu amănuntul - 5,7 TWh s-a redus cu 10% comparativ cu primele nouă luni din 2022, pe fondul tendinţei generale de scădere a consumului de energie electrică. Electrica Furnizare furnizează electricitate pentru aproximativ 3,5 milioane de locuri de consum pe piaţa concurenţială, cât şi în regim de serviciu universal şi ultimă instanţă.



Electrica Furnizare are o cotă totală de piaţă de 16,66% şi de 9,98% în regim concurenţial, conform ultimului raport ANRE disponibil, respectiv cel din iulie 2023.



Grupul Electrica arată, în comunicat, că urmăreşte în continuare extinderea portofoliului în domeniul producţiei de energie electrică, în special din surse regenerabile, având la acest moment proiecte în diferite faze de execuţie cu o capacitate de aproximativ 300 MW.



La finalul primelor 9 luni ale anului 2023, operatorul Distribuţie Energie Electrică România (DEER) a realizat şi pus în funcţiune investiţii (CAPEX PIF) în valoare de 324,9 milioane de lei, reprezentând 42,5% din valoarea programului de puneri în funcţiune planificat pentru 2023.



"Succesul Grupului Electrica este evidenţiat prin creşterea EBITDA cu 13,5%, acesta fiind cel mai convingător semn al abilităţii noastre de a pune în practică strategii eficiente pentru sporirea rentabilităţii şi optimizarea operaţiunilor. Realizările consistente pe care le-am înregistrat începând cu anul 2022, şi care continuă în 2023, sunt rezultatul unei adaptări constante, a unei gestionări prudente a riscurilor şi a aplicării cu succes a strategiilor noastre de creştere, care se reflectă într-o evoluţie pozitivă şi durabilă pentru Grupul Electrica. Înainte de sfârşitul acestui an, vom prezenta noua strategie pe termen mediu şi lung a Grupului, care va cuprinde aceeaşi doză ridicată de rezilienţă şi flexibilitate, axându-se nu doar pe adaptarea domeniilor de activitate principale la mediul complex în care operăm, ci şi pe exploatarea surselor regenerabile şi pe principiile de sustenabilitate. Astfel, ne dorim să consolidăm poziţia noastră de lider pe piaţă şi să obţinem rezultate care să corespundă aşteptărilor investitorilor noştri", a declarat Alexandru Chiriţă, director general Electrica.



Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listată pe bursele de valori din Bucureşti şi Londra. Electrica este singura companie românească listată din domeniul distribuţiei şi furnizării energiei electrice.

