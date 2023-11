Pe 15 noiembrie 2023, A_BEST a celebrat 15 ani de ascensiune în mediul de business prin limbile străine

Centrul de Limbi Străine A_BEST, unul dintre liderii de pe piața serviciilor de training lingvistic, a aniversat în data de 15 noiembrie, 15 ani de când s-a lansat pe piața de profil.

“Noi, la Centrul de Limbi Străine A_BEST, ajutăm companiile în demersurile lor de internaționalizare, organizând cursuri corporate de limbi străine (engleză, franceză, germană, spaniolă, portugheză, greacă etc) pentru angajații acestora. Cursurile se pot derula atât fizic, la sediul companiilor beneficiare, cât și online, pe Zoom/ Teams etc. Totodată, susținem activitatea Departamentelor de Recrutare prin servicii de audit lingvistic de terță parte, pentru o paletă largă de limbi străine. Oferim, desigur, și servicii de traducere scrisă (inclusiv traduceri autorizate).”, a declarat Aura Icodin, Fondatoarea și CEO-ul A_BEST.

“În seara de 15 noiembrie, într-un ambient plăcut, am sărbătorit cu multă bucurie, alături de o parte dintre clienții, partenerii și angajații noștri, 15 ani de succes pe piața serviciilor lingvistice. Nimic nu ar fi fost posibil fără cei peste 2000 de clienți A_BEST, care au avut încredere în noi, de-a lungul timpului. Mulțumirile noastre merg, totodată, și către numeroșii furnizori și parteneri instituționali sau media, pe care i-am avut de-a lungul timpului. În altă ordine de idei, privind în urmă, trebuie să spun că sunt extrem de mândră de Echipa A_BEST, care a dat dovadă de multă dedicare de-a lungul anilor.”, a mai declarat Aura Icodin. “Am intrat pe piață în plin debut al crizei din anii 2008-2009, ne-am reinventat în criza din 2020, iar de acum – mai departe - ne simțim pregătiți pentru orice provocare, căci avem convingerea că vom merge tot mai sus, în beneficiul clienților noștri. Sau altfel spus, cum ne place nouă să zicem: A_BEST_ InLoveWithTheFuture!”, a mai precizat Aura Icodin.

Într-un mediu de afaceri globalizat, cunoașterea limbilor străine, în special a englezei, francezei și germanei, poate impacta semnificativ vânzările unei companii. A_BEST vine în sprijinul companiilor multinaționale din România cu soluții personalizate de învățare a limbilor străine. Studiul PIMLICO (Promoting, Implementing, Mapping Language and Intercultural Communication Strategies in Organisations and Companies), efectuat în 20 de state membre ale UE, subliniază creșterea cu 10-25% a vânzarilor în cazul companiilor care au o strategie coerentă privind limbile străine. Prin investiția în training-ul lingvistic, companiile își pot crește vânzările, își pot îmbunătăți reputația și își pot consolida poziția pe piața globală.

A_BEST oferă soluții personalizate și eficiente pentru companiile care doresc să își dezvolte abilitățile lingvistice ale angajaților. Companiile care investesc în cursurile corporate A_BEST de limbi străine provin din domenii precum IT, telecomunicaţii, banking, asigurări, pharma, FMCG, transporturi sau logistică. Centrul de Limbi Străine A_BEST a fost creat special pentru experiența profesionistă și plăcută în comunicare atât a angajaților, cât și a angajatorilor. Metoda de predare utilizată de trainerii A_BEST este CLT (Communicative Language Teaching).

Trainerii A_BEST sunt specializați în predarea limbilor străine pentru mediul de afaceri și au abilitatea de a îndruma cursanții prin lecții interactive și practice, adaptate nevoilor specifice ale companiei. În predarea cursurilor de limbi străine pentru persoanele adulte, se adoptă o abordare comunicativă, scopul fiind dezvoltarea abilităţilor cursanţilor de a folosi cu succes cunoştinţele acumulate, în diverse contexte sociale, formale sau informale.

A_BEST a fost înfiinţat în 2008 şi este unul dintre centrele independente de top din România, pentru învățarea limbilor străine de către români și expatriați. A_BEST oferă servicii lingvistice complete, la standarde internaţionale: cursuri de limbi străine – limbaj general/ de afaceri/ specializat, open/ corporate; cursuri de limba română pentru expaţi; cursuri de limbi străine pentru copii; testări cu recunoaștere internațională; traduceri; audit lingvistic; evenimente dedicate mediului academic.

