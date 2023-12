Agro-Est Muntenia: Inovație și Excelență în Agricultură, Recunoscute la competiția Go Global Awards 2023

Câștigarea premiului Export Innovation Award reprezintă nu doar un succes pentru Agro-Est Muntenia, ci și un pas important pentru agricultura românească pe scena internațională. Este o dovadă că inovațiile și tehnologiile dezvoltate în România pot avea un impact global semnificativ, recunoscut la nivel internațional, mai ales că din 2024 compania va începe activitățile de export la nivel regional dar și procedurile de autorizare pentru piața nord-americană.

Premiul a fost înmânat în cadrul galei Award la Gala Go Global Awards 2023, un eveniment de anvergură internațională ce a avut loc între 6 și 8 noiembrie, în Providence, Rhode Island, SUA. Acest triumf internațional nu este doar o recunoaștere a excelenței companiei în inovație, ci și o dovadă a valorii prin tehnologiile propuse de Agro-Est, prin proiectele derulate.

„Acest premiu este o recunoaștere a eforturilor noastre continue de a aduce inovație în agricultura românească și internațională. Este o onoare să fim recunoscuți la un nivel atât de înalt, mai ales în contextul unui proiect în care am investit resurse umane și financiare semnificative. Suntem mândri că putem reprezenta România pe scena globală a agriculturii." - Mihai Moraru, Director General Agro-Est Muntenia.

Un juriu internațional a evaluat sute de proiecte ale companiilor selectate, de pe toate continentele, iar cu sprijinul Departamentului de Comerț al SUA, prin organizația din Rhode Island, proiectele ajunse în finala GoGlobal au putut fi prezentate și susținute în fața unei audiențe internaționale.

Proiectele Agro-Est Muntenia naționale și internaționale

Agro-Est Muntenia derulează în prezent un proiectul complex, care îi oferă fermierului, indiferent de zonă, un sistem integrat și complet pentru nutriția în producția de cereale, plante tehnice, legume și fructe, prin: analiza în timp real a inputurilor, a plantelor și a solului în fiecare etapă, producția și aplicarea produselor de nutriție de tehnologie nouă, ce vor fi produse în fabrica Agro-Est Muntenia, acces la programe de cercetare prin propriul centru, platformă digitală de management, monitorizare și smart agricultură, integrarea tuturor utilajelor și resurselor din fermă în procesul de optimizare.

Această distincție vine și în urma finalizării recente a centrului de cercetare în nutriția agricolă vegetală, considerat cel mai modern din Europa Centrală și de Est, ultima etapă de investiții în acest proiect, care le va oferi fermierilor români șansa aplicării unor programe durabile, de optimizare a producției și reducere a costurilor dar și producții adaptate schimbărilor climatice. Acest centru reprezintă nucleul inovațiilor Agro-Est Muntenia, punând bazele pentru dezvoltarea și exportul de noi tehnologii și produse, precum fertilizanți foliari și biostimulatori clasici sau organici, produse pentru tratarea apei și a solului, adjuvanți, începând cu anul 2024.

Ce este Gala Global Awards?

"Participarea noastră la Gala Go Global Awards nu a fost doar o oportunitate de a ne prezenta inovațiile, ci și o platformă extraordinară de a învăța și a colabora cu lideri de afaceri și cu oficialități guvernamentale din întreaga lume. Acest program demonstrează că, indiferent de mărimea companiei, inovația și succesul pe piețele internaționale sunt recunoscute și celebrate. La Agro-Est Muntenia, ne mândrim cu faptul că am putut să ne alăturăm acestui forum de elită, să ne prezentăm realizările și proiectele, să stabilim parteneriate valoroase, care vor contribui la creșterea și expansiunea noastră continuă pe scena agriculturii, depășind din 2024 granițele României." - Mihai Moraru, Director General Agro-Est Muntenia.

Programul Go Global reprezintă un cadru unitar pentru liderii de afaceri, oficialități guvernamentale și organizații din industrie, oferind o șansă remarcabilă de a interacționa și a colabora. Acest program este accesibil companiilor care dispun de produse sau servicii inovatoare, pregătite pentru a-și extinde activitatea la nivel regional sau global, care au înregistrat un succes notabil sau o penetrare semnificativă pe una sau mai multe piețe internaționale, sau care au atras un interes considerabil din partea investitorilor și/sau a mass-media. În fiecare an, aproximativ 50 de agenții și 400 de companii sunt invitate să participe la etapa finală a competiției, care în acest an a avut loc în Providence, Rhode Island, SUA.

Despre Agro-Est Muntenia

Agro-Est Muntenia este o companie cu 15 ani de experiență, activând în zona de distribuție a inputurilor agricole, către fermieri și distribuitori. Companii de top la nivel european și internațional au ales să fie reprezentate în România de către Agro-Est, prin portofolii de produse vândute exclusiv de Agro-Est Muntenia.

Începând cu anul 2020, Agro-Est Muntenia a investit în centrul de cercetare și unitatea de producție din Jud. Buzău, devenind și producător de inputuri, iar din 2023 a preluat licența pentru mai multe platforme digitale dedicate fermierilor, inclusiv platforma CleverFarm.

Începând cu 2024 Agro-Est Muntenia va începe dezvoltarea regională, prin exportul de inputuri marcă proprie și programe de cercetare prin colaborare cu companii și institute, la nivel global.

