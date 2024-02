2024 nu se întrevede a fi cel mai bun an pentru mediul de business. Este în continuare un an în care conflictele din Orientul Mijlociu, cele din Ucraina, precum şi tensiunile geopolitice din Asia continuă să pună presiune la nivel global, atât în plan politic, cât și economic și social. Desigur, probleme similare au fost și în anii trecuți, însă ce are „special” anul acesta? Ați ghicit, runde de alegeri multiple, care s-au sincronizat nu doar în țara noastră, ci în aproape toate colțurile lumii. Varianta simplă e să te plângi, varianta grea, dar cea firească, e să găsești soluții.