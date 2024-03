Chedo - Gluten Free estimează afaceri de 100.000 euro în 2024 din deserturi exclusiv fără gluten

Deserturile fără gluten sunt din ce în ce mai căutate de consumatori în ultima perioadă, astfel că în acest an coferăria artizanală Chedo - Gluten Free estimează afaceri de 100.000 euro din deserturi exclusiv fără gluten.

Chedo - Gluten Free se află printre primele cofetării artizanale fără gluten din București care a apărut acum un an și jumătate, în urma unei investiții totale de aproximativ 140.000 euro.

Cofetăria artizanală este creată de Ana-Maria Cheran, care a transformat diagnosticul cu boala celiacă primit în 2014, afecțiunea autoimună pentru care singurul tratament este dieta fără gluten, într-o călătorie antreprenorială în care și-a explorat pasiunea pentru a crea dulce la cel mai înalt nivel, lăsând în urmă cariera de inginer electroenergetician.

“Când am aflat diagnosticul a fost nevoie să îmi schimb stilul de viață, am început să gătesc foarte mult, deși găteam și înainte, dar începuse să îmi placă din ce în ce mai mult să stau în bucătărie, în special să creez dulce. Îmi doream să mă bucur în continuare de prăjituri extraordinare și atunci a fost imboldul de a crea chiar eu locul unde gustul prăjiturilor din copilărie se întâlnește cu clasicul deserturilor franțuzești. Inițial, am fost autodidactă și am văzut că deserturile mele au început să fie apreciate de familie, prieteni și colegii, iar pentru că deja se întrezărea ideea de a deschide un laborator de cofetărie cu produse exclusiv fără gluten, am urmat mai multe Masterclass-uri alături de Chef Richard Hawke, expert în deserturi fără gluten”, a spus Ana-Maria Cheran, Pastry

Chef Chedo - Gluten Free.

În prezent, se regăsesc peste 30 de sortimente fără gluten, de la celebrele choux-à-la crème, eclair sau macarons care stau lângă deserturile copilăriei, cum ar fi doboș, amandina, opera sau torturi ce sunt reinterpretate în varianta fără gluten. Toate deserturile sunt produse în laboratorul propriu din ingrediente naturale gata să ofere consumatorilor o experiență gastronomică completă, care pot fi gustate la interior sau ridicate în regim de takeaway.

“Gusturile și obiceiurile de consum ale românilor s-au transformat semnificativ într-o direcție pozitivă, manifestând o preocupare tot mai mare pentru calitatea ingredientelor, mai ales când aleg un produs de cofetărie care să fie exclusiv fără gluten. Am investit în materie primă de calitate cu certificările specifice gluten free și sunt mereu la curent cu tendinţele în industria cofetăriei pentru a crea un echilibru al gustului inconfundabil. Este important pentru mine ca, în produsele pe care le propun, să se simtă amprenta mea, pasiunea și orientarea spre excelență la nivel de gust. Îmi doresc ca din ce în ce mai mulți oameni să guste produsele create de noi și să elimine eticheta că fără gluten este fără gust. Și produsele fără gluten pot avea gust, textură, aromă incredibil de savuroasă și pot concura cu deserturile clasice de top”, a spus Ana-Maria Cheran, Pastry Chef Chedo - Gluten Free.

Până în prezent cei care trec pragul cofetăriei artizanale sunt preponderent cei care au boala celiacă, fie intoleranță sau alergie la gluten, dar sunt și foarte multe persoane care au renunțat să mai consume gluten din dorința de a avea un stil alimentar mai sănătos.

În ultima perioadă, un procent din ce în ce mai mare îl reprezintă și cei care au descoperit locul și apreciază calitatea și gustul inconfundabil al deserturilor Chedo. Antreprenoarea estimază o creștere mare în rândul acestui segment, în primul rând datorită tendinței consumatorilor de a alege deserturi din ingrediente naturale și cât mai sănătoase și în al doilea rând, datorită conceptului pe care l-a creat - o cofetărie artizanală în stil minimalist – industrial cu deserturile copilăriei reinterpretate în maniera fără gluten.

“Satisfacția muncii apare, cel puțin pentru mine, când toți cei care gustă din produsele noastre, se reîntorc la Chedo odată ce le-au descoperit, fie că urmează o dietă fără gluten fie că au fost convinși de gustul deserturilor. Zilnic ne trec pragul și foarte mulți turiști care rămân uimiți de ceea ce noi creăm la nivel de gust”, a menționat Ana-Maria Cheran, Pastry Chef Chedo - Gluten Free.

