Alexandru Nomicos, Bergenbier: În 2024, ne așteptăm la provocări din zona inflației și a puterii de cumpărare

Compania Bergenbier a performat bine în anul 2023, dar asta nu înseamnă că nu se așteaptă la provocări din partea anului curent. Astfel, Alexandru Nomicos, Director Financiar Bergenbier, crede că vor exista provocări din zona inflației și a puterii de cumpărare, dar, în același timp, își menține optimismul, mai ales având în vedere realizările echipei de anul trecut. Realizări care produc efecte în prezent și stau, practic, la baza succesului echipei.

Wall-street.ro: Cum a fost pentru Bergenbier anul 2023, cum l-ați descrie? Ce puteati face mai mult și care sunt rezultatele de care sunteți multumiți?

Alexandru Nomicos: Anul trecut a fost, fără îndoială, unul dificil din punct de vedere macroeconomic. Însă 2023 a continuat trendul din anul precedent, așa că ne așteptam să avem provocări din zona inflației, a puterii de cumpărare. În plus am avut și creștere de acciză anul trecut și am intrat în 2024 cu o nouă majorare. Ținând cont de tot acest context dificil, piața berii a înregistrat o scădere dramatică de 9% în primele 5 luni din 2023, iar intrarea în sezon a fost afectată de vreme. Așadar, 2023 nu a avut cele mai optimiste premise, însă la nivelul companiei noastre ne-am trasat clar planurile, am mizat pe acuratețea financiară și am lucrat strâns în echipă pentru a livra obiectivele propuse.

Prin adaptabilitate la condițiile actuale din piață, cât și prin spiritul rezilient pe care l-am dezvoltat la nivel de organizație, pot spune că 2023 a fost unul bun pentru noi. Avem rezultate financiare în linie cu țintele noastre, însă desigur că atunci când privim retroactiv vedem că poate unele lucruri puteau fi făcute mai bine. Însă cred că echipa Bergenbier a avut un 2023 de succes. Suntem mândri de lansările variantelor 0.0% Stella Artois și Straropramen, de creșterea constantă a brandului Fresh, de vizibilitatea la festivalurile de muzică pe care o avem cu Beck’s. Și, mai ales, suntem mândri că s-a confirmat, Bergenbier chiar este un talisman norocos pentru Echipa Națională de fotbal a României. Reluarea parteneriatului în 2023 a fost unul de succes, ne bucurăm la unison cu suporterii de calificarea la Campionatul European din Germania.

Dar dincolo de toate aceste victorii importante, suntem mândri de echipa Bergenbier, de oamenii care fac toate aceste lucruri posibile, de spiritul prieteniei care se resimte atât în organizația noastră, cât și în orice campanie sau parteneriat pe care îl derulăm.

Wall-street.ro: Se spune că performanța este în strânsă legătură cu unitatea echipei. Cat de mult a contat că pentru Bergenbier ”oamenii sunt cei mai importanți” în rezultatele de la finalul lui 2023?

Alexandru Nomicos: Avem unul dintre cele mai cunoscute sloganuri din piață, atunci când spui Bergenbier la o masă, cu prietenii, este foarte posibil să completeze cineva cu: Prietenii știu de ce. Și da, această prietenie este susținută de echipa Bergenbier, colegii noștri din fabrică, forța de vânzări și din sediul central, care zi de zi țin aproape unii de alții. Fără îndoială că performanța unei companii este strâns legată de echipa sa, de nivelul de angajament al oamenilor. În Bergenbier avem un leadership bazat pe empatie, pe atenția acordată echipelor, pe programe care să îi susțină pe colegii noștri în dezvoltarea lor profesională. Suntem o companie cu un mediu de lucru prietenos, ne mândrim cu diversitatea noastră și cu valorile pe care ne-am construit cultura organizațională. Și suntem bucuroși că din 2024 Bergenbier este o companie certificată Top Employer. În plus, Molson Coors, grupul din care facem parte, este și el certificat Top Employer la nivelul întregii regiuni Europa Centrală și de Est.

Wall-street.ro: Ce tendințe s-au conturat în 2023 în industria în care activați și cum le vedeți evoluând?

Alexandru Nomicos: Cea mai mare tendință pe care am remarcat-o din pandemie este comportamentul de consum și anume oamenii caută să îşi modereze consumul de alcool, pun mai mult accent pe sănătate, iar noi avem optiuni inclusiv pentru cei care nu vor să consume deloc alcool. Este cea mai importantă schimbare pe care o vedem și ne-am adaptat portofoliu astfel încât să acoperim toate segmentele. Avem Bergenbier NA, liderul segmentului core, la variantele 0.0% Stella Artois și Staropramen și mixul de bere cu arome Fresh 0.0.

Apoi, dacă ne uităm strict la consumatorul român de bere, acesta are 2 caracteristici: fidel unor brand-uri, dar și în căutare de gusturi și experiențe noi. Ultimul deceniu de prosperitate economică a alimentat un profil de consumator mai exigent, obișnuit acel concept good value for money. Avem însă această tendință a consumatorilor, de a căuta produse cu o calitate înaltă, nu s-a schimbat. Raportul calitate-preț este top of mind, iar oamenii nu sunt dispuși să facă asa ușor compromisuri la calitate sau cost.

Cele două direcții, cea a creșterii ponderii produselor 0.0% alcool și cea a consumatorului care caută valoare pentru banii săi vor fi din ce în ce mai prezente în piața berii și FMCG.

Wall-street.ro: Cum a fost anul 2023 în ceea ce privește direcția sustenabilității a companiei și care sunt planurile Bergenbier pentru anul acesta?

Alexandru Nomicos: Anul 2023 a fost unul în care am făcut pași concreți în angajamentul nostru față de sustenabilitate. Strategia noastră este construită pe 3 piloni: oamenii, mediul înconjurător și consumul responsabil de alcool. Am lansat al patrulea raport consecutiv de sustenabilitate, am avut campanii de consum responsabil prin campania SloMo la volan, proiecte de conștientizare în zona de reciclare prin Trash into Art.

În fabrica din Ploiești colegii noștri fac eforturi susținute pentru a reduce amprenta de carbon. World Class Supply Chain 2.0 este programul pe care l-am implementat încă din 2019 pentru a reduce amprenta de carbon atunci când producem o bere. Iar rezultatele sunt tangibile, față de anul precedent în 2022 am avut o reducere de 8,6% a consumului de apă, am consumat cu 6,8% mai puțină energie electrică, iar emisiile de CO2 au fost mai mici cu 4%. În plus, întreaga energie electrică achiziționată este în totalitate energie verde.

Iar toate aceste eforturi si progrese pot fi urmărite și consultate pe platforma prieteniresponsabili.ro

Wall-street.ro: Ce planuri are Alexandru Nomicos pentru 2024? Ce lucruri ați vrea să realizați si care dintre acestea credeți că se vor și împlini, efectiv?

Alexandru Nomicos: Îmi doresc ca 2024 să fie un an productiv și echilibrat pentru toți. În cazul meu, profesional, putem vorbi de 3 priorități: dezvoltarea de capabilități de top pentru membrii departamentului financiar, susținerea și accelerarea business-ului către obiectivele ambițioase setate și integrarea noilor proiecte naționale de impact E-Transport, E-Factura, SGR în procesele interne de lucru. În mod natural, mă aștept ca toate aceste planuri să aibe un deznodământ fericit, cu toate acestea suntem pregătiți, ca și pâna acum, cu soluții alternative care să acomodeze nevoile tuturor stakeholderilor interni și externi. Trăim și progresăm într-un mediu în continuare extrem de volatil economic, geopolitic, social, tehnologic, așadar suntem conștienți că planurile chiar pe un termen de 6-12 luni pot fi instant eliminate. Așadar, perseverența va reprezenta acceleratorul cu care mergem înainte și în 2024.

Sursa foto: Bergenbier

