Exporturile Rusiei de gaze și petrol ar putea depăși semnificativ anul acesta valoarea totală din 2021, în ciuda sancțiunilor occidentale. Practic, Kremlinul poate câștiga doar din exporturile de energie 800 de milioane de dolari pe zi.

Conform calculelor specialiștilor Bloomberg, Rusia ar putea ajunge anul acesta la o medie de 800 de milioane de dolari pe zi doar din exporturile de gaze naturale, țiței și produse petroliere. Estimările, bazate parțial pe proiecțiile ministerului economiei de la Moscova, arată că în conturile Kremlinului ar putea intra în 2022 un total de 285 de miliarde de dolari numai din vânzarea de energie către alte state.

Exporturi de energie rusească peste cele de anul trecut, în ciuda războiului și sancțiunilor

Valoarea este sub proiecția inițială - 321 de miliarde de dolari - dar peste cea atinsă în 2021, când Rusia a obținut 235,6 de miliarde din exporturile de gaze, petrol și cărbune. Practic, regimul Putin și-ar acoperi pierderea de circa 300 de miliarde de dolari generată de înghețarea rezervelor sale de aur și valută în martie, după invadarea Ucrainei.

De asemenea, cele 800 de milioane pe zi ar putea acoperi costul invadării Ucrainei. Acesta este evaluat într-un interval ce pornește de la 300 de milioane de dolari (cifrele oficiale ale ministerului de Finanțe de la Moscova) și ajunge la 900 de milioane (estimările experților occidentali).

De vină sunt explozia prețurilor la energie, care a dus la creșterea valorii exporturilor, și cererea inelastică a Europei, principalul partener comercial al Rusiei în privința energiei. Statele UE au continuat și după declanșarea războiului să importe practic aceleași volume de energie rusească, în ciuda discursului politic critic la adresa invadării Ucrainei.

Cât de multă energie rusească importă Occidentul

Astfel, de la începutul invaziei (24 februarie), Rusia a exportat combustibili fosili în valoare de 62 de miliard de dolari, peste 70% mergând către Uniunea Europeană, conform unui raport al Centre for Research on Energy and Clean Air. Cel mai mare client al Kremlinului, la nivel global a fost Germania (aproape 9 miliarde de dolari), care a depășit China (sub 7,6 miliarde), deși de obicei se vorbește despre relația strânsă dintre Moscova și Beijing.

Sursa: US Energy Information Administration

”Dincolo de declarațiile de la Kremlin despre cât de mare și de strâns este parteneriatul. E atât de strâns încât celebrul gazoduct Forța Siberiei nu a fost construit niciodată. Pe când Germania iată că a construit Nord Stream 2. Deci parteneriatul strategic a fost mai degrabă Rusia-Germania decât Rusia-China”, explica Cosmin Popa, specialist în spațiul rusesc, într-un interviu wall-street.ro.

După Germania, Țările de Jos au importat energie rusească de 6,4 miliarde iar Italia, de 4,6 miliarde. Polonia, atât de ostilă Rusiei, a importat de la începutul invaziei petrol, gaze și cărbune rusesc în valoare de 3,6 miliarde - multe peste Turcia sau India, văzute drept țări prietene ale Kremlinului.

De ce importă America țiței rusesc

Chiar și Statele Unite au importat țiței și cărbune rusesc după invadarea Ucrainei. Iar valoarea totală a importurilor americane a depășit-o pe cea a importurilor Ungariei, deși aceasta e văzută drept una dintre țările cele mai apropiate de Rusia.

De ce importă Statele Unite petrol rusesc? Din cauza unei legi vechi de un secol care impune limite asupra dimensiunii navelor ce transportă bunuri între porturile americane. Ca urmare, e mai rentabil pentru o parte din coasta de vest a Americii să importe țiței rusesc decât să aducă petrol din Texas, scrie Wall Street Journal.

Ce efect ar avea embargoul UE asupra petrolului rusesc

Livrările au început să scadă ca urmare a sancțiunilor, dar creșterea prețurilor la energie pare să compenseze pierderile. Embargoul european, fie el și parțial și progresiv, asupra țițeiului și produselor petroliere rusești ar putea totuși să aibă un impact semnificativ.

Potrivit estimărilor wall-street.ro, el ar reduce cam cu 50 de miliarde de dolari pe an valoarea exporturilor Moscovei. Însă asta doar în momentul în care va fi efectiv, moment care pare să întârzie. Momentan, soldul balanței comerciale a Rusiei a fost, în primul trimestru, de 96 de miliarde de dolari - poate cel mai mare de la căderea URSS și până azi.

Sursa foto: Shutterstock

