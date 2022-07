Situația pieței de energie la iarnă ar putea fi una dintre cele mai grele din ultimii ani, arată o analiză realizată de XTB România. În condițiile în care prețul gazelor naturale a crescut de 11 ori față de ianuarie 2021, ce soluții există?

Energia este într-o altă „galaxie” față de ceea ce se vedea în 2019, se arată în analiza elaborată de Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB România. Prețurile au crescut cu aproximativ 50% peste ce vedeam acum 3 luni, sunt de 2 ori mai mari decât acum 6 luni, de 7,5 ori față de acum 1 an, și de peste 11 ori față de ianuarie 2021. Pentru energia electrică, s-au atins recorduri mai devreme anul acesta, dar nu au rămas valabile prea multă vreme.

S-a ajuns la noi recorduri în urma gazului mai scump și a unei oferte insuficiente dintr-un mix de resurse energetice, tocmai când temperaturile foarte ridicate au majorat consumul pentru aer condiționat.

Europa se gândește la raționalizare

Provocările sunt imense: aproape fiecare segment al generării de energie se confruntă cu probleme. În cazul gazului, după ce livrările spre Europa dinspre Rusia au fost diminuate cu aproape 60%, țările care au refuzat să plătească în ruble fiind șterse de pe lista destinatarilor, conducta Nord Stream 1 intră în revizie, și îngrijorările sunt că va fi întreruptă livrarea în totalitate.

Deja prețurile au reacționat la această ipoteză, iar cu depozitele pline în proporții insuficiente pentru a trece cu bine iarna, Europa se gândește la raționalizare. Situația poate fi și mai severă, însemnând risc de insolvență pentru marile companii de utilități. Germania pregătește un pachet de salvare, dar cele 9 miliarde de EUR deja anunțate s-ar putea dovedi insuficiente în condițiile în care prețul energiei ar cunoaște un nou salt.

Efectul raționalizării gazelor naturale și a prioritizării anumitor sectoare asupra PIB-ului, calculat de banca centrală din Germania, ar depăși 8% în T1 din 2023.



Cărbunele, alternativa ”murdară”

Facilitățile poluante erau într-un calendar de închidere definitivă... până anul acesta, când măsuri de reversare temporară sau redeschidere a acestora au fost implementate în diferite țări europene.

Pe lângă efectul asupra gazelor cu efect de seră, calitatea aerului este, la rândul, său, direct impactată, iar repornirea unor exploatări ia timp, pe care piața energiei nu îl are la dispoziție.

Foamea de energie a dus la majorarea importurilor de cărbune prin porturile Anvers și Rotterdam cu 35%, la 26,9 mil. de tone în prima jumătate a anului, față de semestrul I din 2021.

Centralele nucleare, soluția pe termen lung

Centralele nucleare au nevoie de ani de la proiect la construire. Cele deja existente sunt, în multe cazuri, ”îmbătrânite”. La asta se adaugă deciziile de închidere a capacităților, în special în Germania - dar și Franța are planuri de scoatere din uz a unui număr de reactoare. Aceste decizii luate cu ani în urmă, fac imposibilă în practică o pantă rapid ascendentă a producției din aceste surse.

O nouă generație de reactoare modulare este, în cel mai bun caz, la ani distanță. În această perioadă, lucrările de întreținere la centrale din Franța reduc, sezonier, oferta de energie.

Energia verde, soluția nesigură

Resursele regenerabile au fost puternic încurajate de politice europene pro-mediu, și oferă susținere pentru nevoile energetice europene, dar au o funcție de producție variabilă.

Fără o capacitate de stocare corespunzătoare, și o accelerare a dezvoltării, va rămâne necesară prezența unor capacități convenționale pentru a echilibra sistemul.

Producția eoliană cunoaște episoade mai intense, dublate de perioade în care vântul bate prea puțin, uneori sub pragul de pornire al turbinelor.

Hidrocentralele ar fi putut fi o soluție echilibrată, oferind energie amplă cu costuri mici și fără emisii suplimentare de carbon. Elementul esențial este, însă, disponibilitatea apei – or aceasta devine tot mai problematică.

Râuri din Germania aproape au secat, făcând dificilă sau imposibilă navigația. Italia impune starea de urgență în cinci regiuni din nord după secarea râului Po, cu raționalizarea apei, iar producția de energie hidro, care oferă 20% din mixul Italiei, este serios afectată. Mai aproape de noi, Dunărea are niveluri în scădere, cu asemănări cu anul 2003. Se speră că ploile ar veni în curând, pentru a nu se ajunge la impunerea de restricții asupra producției de la Cernavodă.

Ploi sunt așteptate în zilele următoare, dar vara e la început, iar nivelul rezervelor creează temeri că energia hidro va fi limitată tocmai când e nevoie de ea mai mult.

Recesiunea, salvarea nedorită

De unde ar putea veni salvarea? Dintr-o încetare neașteptată a ostilităților, care ar permite redeschiderea canalelor blocate de transport al resurselor energetice, sau, deloc dezirabil, dintr-o severă încetinire a economiei globale.

Recesiunea induce, inevitabil, o reducere a cererii și poate echilibra prețurile, dar costurile sunt prea mari pentru a face opțiunea atrăgătoare.

Totuși, petrolul WTI din SUA a scăzut doar marți cu 8%, ajungând sub 100 dolari/baril, iar o analiză a Citi vorbea despre un preț de 65 de dolari/baril, tocmai din motivul recesiunii. Piețele încep să atribuie o șansă în creștere acestei ipoteze. În câteva districte din Shanghai au fost detectate noi cazuri de Covid, și bursele au o altă atitudine acum față de perioada de trend ascendent, anticipând noi închideri ale unor porțiuni ale orașului și preferând să se poziționeze prudent de la primele semne.

Care ar fi soluțiile pentru criza energiei

Pe termen lung, speranțele se îndreaptă spre descoperiri în domeniul bateriilor sau altor forme de stocare a energiei sau pe noi tehnologii precum fuziunea nucleară, care ar putea avea nevoie de decenii.

Pentru orizontul anilor următori, surse alternative pentru importul de gaze și energie ar putea ușura povara sectorului. Însă, pentru moment gestionabilă, situația pieței de energie la iarnă ar putea fi una dintre cele mai grele .

Statele europene vor spera ca, cel puțin din partea naturii să primească o mână de ajutor: ploi abundente care să refacă nivelul apei, astfel încât hidroenergia să funcționeze în parametri optimi, iar consumatorii să înțeleagă nevoia de a utiliza rațional resursele. La nivel industrial, investiții majore în eficientizarea energetică sunt parte a soluției.

