Ludovic Orban: Cum e posibil ca Blue Air să fie supusă unor proceduri de către Administraţia Fondului de Mediu?

Deputatul Ludovic Orban a declarat că ajutorul acordat de cabinetul pe care l-a condus companiei Blue Air a fost unul legal şi s-a întrebat cum de această companie, principal concurent al Wizz Air, este supusă acum unor proceduri de către o instituţie aflată în subordinea ministrului Mediului.

"Eu aş pune şi o întrebare: Cum e posibil ca compania Blue Air, care e principalul competitor al Wizz Air pe piaţa românească, să fie supusă unei proceduri de către Administraţia Fondului de Mediu, care se află în subordinea ministrului Mediului?", a declarat Orban, la Parlament, conform Agerpres.

Întrebat dacă ar fi vorba despre un război politic, el a spus: "Eu mi-aş pune această întrebare. Acum nu iau apărarea companiei Blue Air în ceea ce priveşte calitatea serviciilor furnizate şi toate chestiunile"

Fostul premier a explicat că, în perioada restricţiilor impuse de pandemia de COVID-19, toate companiile aeriene din toate ţările europene au primit ajutoare, în condiţiile în care şi-au încetat activitatea, context în care şi compania Blue Air a primit un ajutor legal, printr-o ordonanţă de urgenţă, în 2020, prin care i-a fost acordată suma de 300 de milioane lei.

"Noi am acordat, aşa cum au făcut toate ţările europene, ajutoare de stat aeroporturilor şi ajutoare de stat companiilor aeriene. A fost acordat în acea OUG ajutor de stat şi TAROM şi Blue Air. Ajutorul de stat a fost acordat în conformitate cu prevederile legii, cu o notificare prealabilă la Comisia Europeană. (...) Acordarea ajutorului de stat companiilor aeriene în toate ţările nu a depins de forma de proprietate a companiei. Mi se pare foarte ciudat că se operează o discriminare între o companie care are capital privat şi o companie care are capital de stat. Şi nu pot accepta o asemenea discriminare. Dacă noi nu am fi acordat ajutor companiilor aeriene, aeroporturilor, practic aceste companii ar fi intrat în faliment", a detaliat Orban.

Deputatul a subliniat că ajutorul de stat a fost acordat la fel ca şi în alte ţări europene.

Sursa foto: Shutterstock

