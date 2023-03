Chirițoiu dă vina pe inflație pentru creșterea prețurilor: Nu e o problemă de concurenţă, ci o problemă de macroeconomie

Creşterile de preţuri generalizate nu sunt un subiect de concurenţă, însă dacă preţurile cresc într-o anumită industrie atunci poate fi un astfel de subiect, a declarat, Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, scrie Agerpres.

"Creşterile de preţuri generalizate nu sunt un subiect de concurenţă. Inflaţia nu e un subiect de concurenţă. Dacă preţurile cresc într-o industrie poate fi un subiect de concurenţă. Când cresc în toate industriile, atunci nu mai e cazul. E o problemă de funcţionare a unei pieţe, nu e o problemă de concurenţă, ci o problemă de macroeconomie. Noi şi colegii noştri din Europa suntem atenţi să nu apară anumite excese, să nu profite anumite companii de contextul acesta de creştere a preţurilor, să se ducă cu preţurile mai sus decât ar fi justificat de contextul economic. De aceea, am deschis o investigaţie anul trecut privind serviciile bancare. Ne uităm să vedem dacă nu s-a întâmplat un fenomen de acest gen pe zona de servicii bancare şi ne uităm şi la alte industrii. Veţi vedea în perioada următoare că vor apărea investigaţii unde avem suspiciuni că s-a profitat de acest context economic pentru a creşte undeva nejustificat preţurile. Sunt lucruri pe care le-am văzut şi în alte crize. Am găsit când a fost o criză a ouălor în Europa. S-a pornit de la nişte probleme la ferme din Olanda şi Germania şi am descoperit că producători din România au folosit contextul acesta ca să crească preţurile şi au fost sancţionaţi. A fost pandemia şi am găsit producători care au crescut preţurile la echipamentele de protecţie sanitară şi i-am sancţionat", a subliniat Chiriţoiu, la conferinţa PRIA Competition.

Preşedintele autorităţii de concurenţă a menţionat că sancţiunile aplicate de către instituţia pe care o conduce se aplică destul de târziu, întrucât investigaţiile derulate durează aproximativ doi ani.

"Sancţiunea din partea Consiliului vine destul de târziu, pentru că investigaţiile durează, după cum ştiţi foarte bine. Nu suntem populari când spunem că o investigaţie durează în jur de doi ani, dar asta e realitatea. N-avem cum să dăm amenzi în două zile. Durează să facem investigaţii, dar în acelaşi timp sancţiunile sunt mari. Cred că o companie inteligentă şi prudentă n-ar trebui să-şi asume aceste riscuri. Poate fi tentant să faci un profit acum, cumva nemuncit, nemeritat, pe termen scurt, însă ai un risc mare să vină o sancţiune, care îţi va produce mari pagube. Începem în acest an să aplicăm Directiva europeană privind concurenţa neloială în comerţul alimentar, să ajute companiile mici, micii producători, în relaţia cu marile lanţuri de comercializare a alimentelor", a afirmat Bogdan Chiriţoiu.

Autoritatea de concurenţă nu are expertiză pe zona de reglementare în domeniul asigurărilor, însă legislaţia pe RCA are probleme pe care le ştim de ani de zile, iar unele dintre modificările aduse în Parlament au fost nefericite şi au condus la efecte nocive pe piaţă, a declarat Bogdan Chiriţoiu.

