VIDEO: Ministrul Finanțelor neagă informațiile despre creșterea taxelor

Proiectul de ordonanţă de urgenţă care vizează atragerea de venituri la buget este total neadevărat, a declarat, ministrul Finanţelor Publice, Marcel Boloş, precizând că măsurile nu sunt definitivate şi că vor fi luate la nivelul coaliţiei de guvernare, relatează Agerpres.

"Am văzut ieri, din păcate, şi regret nespus că din Ministerul Finanţelor Publice a apărut un proiect de ordonanţă de urgenţă total neadevărat. Nu este ultima formă. Cine se ocupă cu asemenea măgării a dat în sectorul public un proiect de ordonanţă de urgenţă neactualizat. Deciziile în ceea ce priveşte veniturile nu sunt definitivate încă, ele sunt la nivelul coaliţiei. Dacă m-aş pune pe mine astăzi să vă dau răspunsuri la această problemă legată de venituri, mi-aş face un mare rău, m-aş decredibiliza complet, nu eu le decid", a spus Marcel Boloş.

Ministrul Finanţelor a fost întrebat dacă se are în vedere impozitarea tichetelor de vacanţă."Aşa cum am spus, orice a apărut în acel proiect de ordonanţă de urgenţă, fără ca să fie ultima variantă, nu este decât o informaţie care tulbură apele aiurea. Nu pot să vă dau un răspuns definitiv, că aşa va fi sau nu va fi aşa. Nu, nu ştiu să vă răspund la întrebare, chiar nu ştiu", a precizat Marcel Boloş.De asemenea, ministrul a declarat că nu poate să ofere mai multe detalii în ceea ce priveşte partea de venituri, menţionând că decizia va fi luată în coaliţia de guvernare."Deci văd în felul următor. Dar este singura întrebare la care răspund, să ştiţi pe partea de venituri şi nu mai răspund la aceste întrebări pentru că nu e corect, spunându-vă că decizia este a coaliţiei. Văd aşa: noi am adoptat facilităţi fiscale. Foarte bine, toată lumea ne-a aplaudat. Ştiţi ce s-a întâmplat în realitate? Au ajuns zone de optimizare fiscală. Ştiţi ce înseamnă optimizarea fiscală? Adică practic optimizarea fiscală, ca să fiu foarte elegant în exprimare, cum să folosim facilităţile fiscale, ca ele, prin optimizare fiscală, să mă ducă să nu mai plătesc bani bugetului de stat. Nu este corect", a afirmat şeful de la Finanţe.

Acesta a spus că nu se aşteaptă ca lumea să-l aplaude, dar subliniliază faptul că nu este decizia lui.

„Exclus acest lucru. Este decizia coaliţiei de guvernare. Noi aici nu facem decât să punem în aplicare ceea ce se decide la nivel de coaliţie. Punct. Măsurile nu sunt nici pentru electoratul de stânga, nici de dreapta, sunt pentru România. Nu vrem să avem investiţii din fonduri europene? Atunci să spună toată lumea nu le mai vrem, mai bine în continuare mergem pe zona aceasta care nu este deloc bună, pe care suntem astăzi şi în felul acesta ne-am asumat soarta de a merge în gard, dar nu cu Boloş Marcel, ministrul Finanţelor", a adăugat acesta.



Întrebat dacă se menţine ţinta de deficit bugetar de 4,4% pentru finalul anului, Boloş a transmis că va răspunde la această întrebare numai după ce măsurile fiscale vor fi definitivate.

Sursa foto: Facebook / Marcel Bolos

