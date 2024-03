Ministrul Economiei: Speculaţiile bursiere cu resursele minerale ale românilor trebuie să înceteze

România are materii prime pe care poate să le exploateze responsabil, iar speculaţiile bursiere cu resursele minerale ale românilor trebuie să înceteze, afirmă Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ştefan Radu Oprea, potrivit Agerpres.

"România a câştigat procesul Roşia Montană. Asta în ciuda celor care au încercat să facă rău României. Speculaţiile bursiere cu resursele minerale ale românilor trebuie să înceteze. Avem materii prime critice pe care putem să le exploatăm responsabil, cu tehnologii de ultimă generaţie, prietenoase cu mediul şi doar dacă adăugăm valoare aici în România. Şi dacă noi ne dorim acest lucru", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook, după aflarea verdictului.

România a primit vineri, 8 martie 2024, Hotărârea Acţiunii arbitrale internaţionale iniţiată de Gabriel Resources Ltd. şi Gabriel Resources (Jersey), întemeiată pe Acordurile cu privire la promovarea şi garantarea reciprocă a investiţiilor încheiate de România cu Guvernul Canadei (ratificat prin Legea nr.356/2009) şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (ratificat prin Legea nr.109/1995). Aceasta a primit numărul ARB/15/31. Potrivit Hotărârii Tribunalului Arbitral, România primeşte câştig de cauză la acuzaţiile adresate de Gabriel Resources Ltd. şi Gabriel Resources (Jersey). Mai mult, reclamanţii sunt obligaţi să ramburseze României cheltuielile de judecată aferente procedurii de arbitraj, a anunţat Ministerul Finanţelor, vineri noapte, printr-un comunicat.

Potrivit Ordinului tribunalului arbitral nr.3 din 14 noiembrie 2016, după comunicarea hotărârii arbitrale, orice parte trebuie să comunice, în maximum 20 de zile, informaţiile pe care le consideră confidenţiale.

"Pentru evitarea oricărui dubiu, România doreşte publicarea integrală a hotărârii arbitrale. Prin urmare, dacă tribunalul arbitral va redacta hotărârea arbitrală fără a face trimitere la informaţiile confidenţiale aflate în posesia sa, atunci hotărârea arbitrală va deveni publică în întregime şi se va publica pe site-ul Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii (https://icsid.worldbank.org). Astfel, Ministerul Finanţelor nu va putea publica motivele care fundamentează soluţia pronunţată, acestea nu vor putea fi comunicate decât după trecerea celor 20 de zile", precizează sursa citată.

Valoarea totală actualizată a despăgubirilor solicitate de companiile Gabriel Resources Ltd. şi Gabriel Resources (Jersey) în dosarul arbitral internaţional deschis împotriva României, legat de "proiectul minier aurifer de la Roşia Montană", se ridica la aproximativ 6,7 miliarde de dolari, potrivit unui răspuns transmis recent de Guvern, la solicitarea AGERPRES, în baza datelor furnizate de Ministerul Finanţelor.

Dosarul în acest caz a fost înregistrat pe rolul Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii (ICSID) cu nr.ARB/15/31, în iulie 2015, iar în septembrie 2023 tribunalul care a judecat speţa a declarat procedura închisă în conformitate cu Regula de arbitraj ICSID 38 (1).

"Acţiunea arbitrală internaţională a fost iniţiată în anul 2015 împotriva României de către doi investitori străini, respectiv Gabriel Resources Ltd. şi Gabriel Resources (Jersey), şi a fost întemeiată pe Acordurile cu privire la promovarea şi garantarea reciprocă a investiţiilor încheiate de România cu Guvernul Canadei (ratificat prin Legea nr.356/2009) şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (ratificat prin Legea nr.109/1995). Aceasta a primit numărul ARB/15/31. Pe această cale, reclamanţii au solicitat tribunalului arbitral internaţional să constate că România a încălcat tratamentul just şi echitabil şi deplina protecţie şi securitate a investiţiei Gabriel Resources Ltd. şi Gabriel Resources (Jersey), drepturi protejate de cele două acorduri internaţionale de protecţie a investiţiilor. Valoarea totală actualizată a despăgubirilor solicitate a fost, la nivelul anului 2024, de aproximativ 6,7 miliarde USD", se menţiona în răspunsul Guvernului.

