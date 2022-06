Învățător, despre eliminarea festivităților de premiere: Copiii nu trebuie să fie niște arlechini în fața părinților

O profesoară a trimis o petiție în nume personal prin care solicită renunțarea la festivitatea de premiere din curtea școlii, pe motiv ca marginalizează elevii care au rezultate școlare mai slabe și că îi pune în antiteză cu cei cu performanțe. Inițiativa a stârnit reacții pro, dar și contra, atât din partea profesorilor, cât și din partea părinților. O concluzie puternică ce a reieșit din dialogurile pe care wall-street.ro le-a purtat cu profesorii și părinții este că elevii nu trebuie să fie niște „arlechini” în fața părinților, dar în același timp nici nu ar trebui să dispară motivația învățării, prin renunțarea la aceste evenimente.

„Nu în serbări școlare măsurăm reușitele copiilor sau capacitățile noastre didactice”

O profesoară din Bacău a solicitat în mod public, printr-o petiție online, renunțarea la festivitățile de premiere pentru că provoacă suferință celor cu rezultate școlare mai puțin bune și îi pune la colț. Aceasta susține că „nicăieri în lume elevii nu sunt apreciați sau umiliți în mod public, prin astfel de ierarhizări finale, în învățământul obligatoriu”. Mulți profesori împărtășesc această opinie.

Eu sunt pentru eliminarea festivităților. Chiar sfârșitul acesta de an școlar mi l-am propus să fie diferit, am renunțat la clasica serbare, unde, din punctul meu de vedere, copiii erau un fel de arlechini în fața părinților. Mi-am proiectat un alt fel de final, cu o zi altfel. Fiecare copil a trebuit să își etaleze o calitate, identificată de-a lungul timpului și cu care se mândrește fiecare copil. De asemenea, pe post-it uri același lucru a fost făcut și de părinții lor. Deci am văzut cum au fost observați copiii și prin ochii părinților lor. Mirela Caragea, învățător

Paula Dragotescu, învățătoare la clasa pregătitoare, a renunțat, de asemenea, la clasica serbare din curtea școlii pentru că se declară împotriva acestor festivități de final de an. Cadrul didactic spune că obișnuiește de mai mulți ani să nu mai aducă elevii într-un cadru în care să se simtă jenați și expuși, ci să creeze un context în care se simtă toți bine și să fie apreciați.

„Nu în serbări școlare măsurăm reușitele copiilor sau capacitățile noastre didactice. Nu înțeleg sincer de ce încă ne mai supunem copiii la astfel de manifestări. Nu le face nicio plăcere, nu e ceva ce își doresc, se jenează, nu îi ajută cu nimic în viață. Sistemul nostru de învățământ e învechit, cu metode depășite. Noi, însă, suntem oameni noi, avem alte principii după care ne raportăm”, a precizat învățătoarea.

Citeste si: Școala în care profesorii nu există, iar elevii sunt cei care aleg...

„Cred ca trebuie sa existe și o oarecare apreciere a meritelor”

Nu toți profesorii împărtășesc, însă, ideea de renunțare la festivitățile de final de an, în care elevii sunt premiați. Copiii trebuie să știe că meritele lor sunt recunoscute și că dacă învață, munca lor este răsplătită, un aspect care poate fi un factor motivator în parcursul lor educațional, spune Florentin, profesor de limba și literatura română.

„Eu nu sunt împotriva festivității de premiere, consider că ar putea fi un factor motivator. Până la urmă nu e o chestie care să îi denigreze pe ceilalți. Să ne gândim că unii muncesc tot anul și merită să fie apreciați, dar asta nu anulează meritele și performanțele celorlalți. Eu chiar le-am spus când am avut premierea la școala că toți sunt premianți pentru că au reușit să parcurgă anul școlar. Cred că trebuie să existe și o oarecare apreciere a meritelor (...) Am elevi care nu își doresc, îmi zic să nu le dau premiu. E un subiect sensibil. Nu trebuie să compari și nu trebuie să îi faci de rușine, dar ține mult de cum faci această festivitate. Eu unul nu am strigat mediile. Citeste si: Sondaj: Majoritatea profesorilor doresc declanșarea grevei generale Florentin, profesor de limba și literatura română

Și Cristina, profesor de chimie, împărtășește această opinie, precizând că aceste festivități de premiere conțin o componentă de motivație pentru elevi care nu poate fi trecută cu vederea.

„La vârsta lor, elevii nu învață pentru propria devenire, pentru viitor, ci pentru recompense imediate (note, premii). În absența acestor recompense dispare motivația învățării. În definitiv, și la locul de muncă vor fi stimulați prin diverse metode (recunoașterea meritelor în fața colegilor și/sau recompense materiale). În al doilea rând, concurența, competiția dintre elevii aceluiași colectiv este stimulativă, conduce la progres personal. Elevul va dori să fie cel mai bun, să primească premiu la sfârșit de an, ceea ce-l va determina să învețe mai mult sau mai eficient. Apoi... competiția apare ulterior la orice nivel, începând cu admiterea la liceu sau facultate. Nu o putem ignora în procesul educațional”, a explicat cadrul didactic.

Citeste si: Rezultate Bacalaureat 2020, pentru sesiunea din toamnă. Unde poți...

Gabi Bartic, Brio: „Problema nu e festivitatea în sine, ci premierea pe baza de note”

Gabi Bartic, director executiv al platformei de testare Brio.ro, nu se arată împotriva festivităților de premiere în sine, ci a modului în care acestea reflectă o ierarhizare arbitrară a copiilor care nu ajută pe nimeni.

„Din nefericire, problema cu notele în țara noastră nu e că se dau, că ele se dau peste tot în lume, ci că nu au nicio relevanță. Nota 7 de la o școala nu e echivalentă cu nota 7 de la o altă școală. Și atunci să folosești niște note arbitrare și complet irelevante pentru orice înseamnă viitorul copiilor... Asta e trist, nu faptul că se face o festivitate, festivități de absolvire se fac peste tot. Problema nu e festivitatea în sine, ci premierea pe baza de note care nu exprimă de fapt nimic. Sistemul de educație din România suferă îngrozitor din cauza irelevanței notelor”, a precizat Gabi Bartic.

Citeste si: Mediile semestriale sunt eliminate. Elevii rămân doar cu media...

Ce cred părinții despre posibilitatea eliminării festivităților de final de an

Diana este mama unui copil care tocmai a terminat clasa pregătitoare și spune că ar fi o idee bună să se elimine astfel de evenimente, cu atât mai mult cu cât nu ar trebui să existe o comparație între copii.

„Nu ar trebui să facem comparație între copilul nostru și alți copii, nici chiar între proprii copii. Și totuși, la 6 ani intră într-un sistem în care sunt etichetați și clasificați din prima zi. Cred că putem găsi resurse mult mai creative pentru a-i stimula pe cei mici să iasă din zona de confort, să performeze chiar. Cel puțin în primii ani de școală, când ar trebui ca întreaga lor atenție să fie concentrată spre a descoperi lucruri, când ar trebui să fie mai ales curioși, când ar trebui să învețe să coopereze și să lucreze în echipă, nu să învețe să se compare. Aceste lucruri au impact direct asupra stimei de sine și prefer un copil care să îndrăznească să facă greșeli, să fie suficient de curios încât să greșească și să învețe din asta, decât un copil... conform”, spune Diana, care este de părere că pe măsură ce copiii cresc, ar trebui să existe un sistem de diferențierea, dar adecvat în funcție de vârstă.

Citeste si: Anchetă la o școală din Dolj: Elevii au primit subiecte în maghiară...

Un alt părinte, Luca, spune că într-adevăr, aceste festivități de final de an nu fac nimic altceva decât să sădească „instinctele competiției și comparației” între elevi.

Viața, cred eu, este mult mai mult decât atât. Nu pierzi nimic dacă, uneori, ești al doilea, tot așa cum nu pierzi nimic dacă uneori ești ultimul. Această ierarhizare generează efecte psihologice de necontrolat, care devin efecte de masă, și de care societatea nu se mai poate ulterior dezbăra decât foarte greu. Luca, părinte

Un alt fel de „festivități”

Mulți învățători și diriginți deja au început să organizeze un alt fel de sfârșit de an școlar pentru elevii lor, fără să mai adopte cutuma clasică a unei serbări, în care fiecare e strigat în curtea școlii, după media obținută.

Eu mi-am pregătit în prealabil o prezentare PPT, cu un colaj de imagini cu copiii din clasa mea, am expus și eu calități ale lor, așa cum s-a făcut fiecare remarcat la clasa, fie în interacțiunile noastre de zi cu zi sau în activitățile extrașcolare. Mirela Caragea, învățător

La rândul său, învățătoarea Paula Dragotescu spune că și-a dorit să facă altceva pentru elevii ei la final de an școlar. Ba mai mult, cadrul didactic spune că nici de Crăciun nu a existat o serbare propriu-zisă, ci doar o întâlnire cu cei mici, la care au participat și părinții. Copiii fie au dansat, fie au cântat, după care au ascultat o poveste de iarnă spusă de doamna învățătoare.

„Au avut o surpriză, mă tot întrebau înainte`dar nu trebuie să învățăm poezia acasă?` și le-am spus că `nu, de asta mă ocup eu`. (...) Am băut ceai, am spus glume, dar nu în fața părinților și a mea, ci alături de noi. Am făcut întreceri între părinți și copii, am pictat globul

Sursa foto: Pixabay

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

Te-ar putea interesa și: