Cei doi Vicepresedinti Executivi isi vor exercita atributiile alaturi de Mioara Popescu, Presedinte Executiv si Levon Khanikyan, Vicepresedinte Executiv Risc.

Alin Daniel Fodoroiu (foto sus) are experienta in domeniul creditarii si activeaza in domeniul financiar – bancar de peste 15 ani, anterior functiei de Vicepresedinte Executiv Business detinand functia de Director Coordonator Produse si Vanzari in cadrul Idea Bank.

Expertiza lui in domeniul business acopera atat segmentul de creditare persoane fizice cat si IMM si a fost dobandita in timpul dezvoltarii de proiecte pe termen lung in banci din top 10. Alin este absolvent al Academiei de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori.

Simina Maria Baiasu (foto jos) are o experienta cuprinzatoare in domeniul operatiunilor si strategiilor de risc de creditare. Activeaza cu succes in domeniul financiar – bancar de peste 22 de ani, iar in Idea Bank anterior functiei de Vicepresedinte Executiv Operatiuni a detinut functia de Director Coordonator Credite si Operatiuni.

De profesie inginer, Simina Maria Baiasu a dobandit o experienta complexa de business in companii internationale si este adepta unui stil managerial democratic axat pe performanta. In Idea Bank a contribuit la dezvoltarea sistemelor informatice din activitatea de creditare clienti persoane fizice si IMM.