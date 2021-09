Lista băncilor cu cele mai bune dobânzi la depozite. Creditorii de top din România sunt la coadă

Pentru cei care își doresc să își bage banii în depozite ca să obțină dobândă din partea băncilor în loc să-i investească în acțiuni sau în alte active financiare pentru a obține profit, creditorii au oferte care sunt mai mult sau mai puțin avantajoase. Cele mai mari dobânzi la depozitele în lei făcute pe un an de zile ajung la aproape 3% sau chiar urcă peste această cifră.

Chiar dacă inflația care a crescut considerabil a micșorat câștigurile la nivel real ale celor ce își pun banii în depozite, mulți continuă să creadă că asta este varianta cea mai sigură de a face câștig dacă ai ceva bani la dispoziție.

Experții financiari recomandă mai degrabă investirea lichidităților în active financiare precum acțiunile, obligațiunile, emisiunile de stat sau în imobiliare, însă depozitul bancar rămâne o variantă pe care unii români o preferă. Acest lucru a fost bine evidențiat de creșterea majoră a nivelului depozitelor din bănci pe timpul pandemiei. Tocmai de aceea, dacă alegi să îți bagi banii într-un depozit, ar trebui să găsești cea mai bună ofertă a pieței, pentru ca să alegi banca care îți oferă cel mai mare potențial de câștig.

Banca Transilvania, o dobândă anuală la depozit de aproape două ori mai mică decât creditorul cu cea mai bună ofertă

Cele mai avantajoase oferte de dobânzi nu vin din partea marilor bănci din România, care în lista noastră bifează doar ultimele locuri. Astfel Banca Transilvania, cel mai mare creditor din țară, dă o dobândă de 1,6% la un depozit pe un an. Asta înseamnă de aproape două ori mai puțin decât CEC Bank, care oferă o dobândă de 3,10% la un depozit în lei pe 12 luni, respectiva ofertă fiind cea mai bună din piață pe acest interval de timp.

BCR, a doua cea mai mare bancă din România după active, oferă o dobândă chiar mai mică la un depozit pe un an, și anume de două ori mai puțin decât Banca Transilvania: 0,80%.

Nici BRD, a treia cea mai mare instituție din sistemul bancar românesc, nu este cu mult mai generoasă, și promite clienților o dobândă de 1,05% la un depozit pe un an, deci de trei ori mai puțin decât cea mai bună ofertă de pe piață.

Băncile cu cele mai bune oferte de dobânzi la depozit

Așa cum am menționat deja, cea mai bună dobândă în cazul unui depozit pe un an disponibilă pe piață este pusă la dispoziție de CEC Bank, la valoarea de 3,10%. Intesa Sanpaolo Bank are, de asemenea, o dobândă avantajoasă, de 2,75% la depozitele pe un an. Idea Bank și Garanti BBVA vin și ele cu cifre bune, de 2,55% la depozitele pe 12 luni.

În cazul depozitelor pe trei luni, cea mai bună ofertă vine din partea Idea Bank, care îți va da o dobândă anuală de 1,8% dacă îți depui banii în conturile sale. Garanti BBVA, Intesa Sanpaolo BANK și OTP Bank sunt pe pozițiile imediat următoare, cu o dobândă anuală de 1,70%, respectiv 1,50% și 1,50% pentru depozitele la trei luni.

Poziția Banca Dobânda (depozit pe 3 luni) Dobânda (depozit pe 6 luni) Dobânda (depozit pe 1 an) Dobânda (depozit pe 2 an)i 1 Idea Bank 1,80% 2,25% 2,55% 2,70% 2 Garanti BBVA 1,70% 2,20% 2,55% - 3 Intesa Sanpaolo 1,50% 2,25% 2,75% 3,20% 4 OTP Bank 1,50% 2% 2,45% 2,05% 5 Credit Europe Bank 1,45% 1,75% 2,25% 2,30% 6 CEC Bank 1,40% 2,60% 3,10% 3,35% 7 Libra Bank 1,40% 2% 2,50% 3% 8 Vista Bank 1,40% 1,70% 2,50% - 9 First Bank 1,15% 1,75% 2,15% 2,20% 10 Alpha Bank 1,1% 1,3% 2% 2,10% 11 UniCredit 0,80% 1,3% 1,5% - 12 Banca Transilvania 0,50% 1% 1,60% 1,65% 13 BRD 0,45% 0,75% 1,05% 1,25% 14 BCR 0,25% 0,50% 0,80% 1,15% 15 ING 0,2% - 1,2% - 16 Raiffeisen Bank - - 1% 1,25%

