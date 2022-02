Intesa Sanpaolo Bank vrea să returneze investitorilor peste 22 de miliarde de euro

Intesa Sanpaolo, cel mai mare grup bancar italian, intenţionează să îşi majoreze profitul net până la 6,5 miliarde de euro în 2025 şi, tot până atunci, să returneze investitorilor peste 22 de miliarde de euro, devenind ultima bancă europeană care profită de decizia Băncii Centrale Europene de a relaxa restricţiile cu privire la dividende

Intesa Sanpaolo a comunicat că strategia sa de distribuire de capital va începe cu 6,6 miliarde de euro în acest an, din care 3,4 miliarde de euro sub formă de răscumpărări de acţiuni. În total, Intesa intenţionează să returneze acţionarilor săi 70% din câştigurile anuale sub formă de dividende în perioada cuprinsă între 2022 şi 2025, scrie Bloomberg, preluată de Agerpres.



Directorul general de la Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, a reuşit mult timp să îi atragă pe investitori cu una dintre cele mai generoase politici privind dividendele din rândul băncilor europene, iar acum a decis să îşi extindă eforturile, pe fondul creşterii competiţiei pe partea dividendelor. De exemplu, rivalul UniCredit vrea să distribuie acţionarilor peste 16 miliarde de euro sub formă de dividende şi răscumpărări de acţiuni, până în 2024, în timp ce Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, cea mai mare bancă din Spania, şi-a majorat procentul din profit alocat pentru plata dividendelor până la un interval cuprins între 40% şi 50%.



De asemenea, Intesa Sanpaolo se alătură altor bănci europene care au început să închidă sucursale ca urmare a trecerii la online banking şi a unui program mai flexibil de lucru, după ce pandemia a modificat obiceiurile clienţilor. Conform planului dezvăluit vineri, Intesa vrea să îşi îmbunătăţească raportul dintre costuri şi venituri până la 46,4% în 2025, să închidă 1.500 de sucursale şi să mute clienţii de retail spre online banking.



Cele mai mari grupuri bancare italiene - UniCredit SpA şi Intesa Sanpaolo SpA - sunt prezente şi pe piaţa din România.

