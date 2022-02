Mai multe bănci europene bagă patru miliarde de euro în oprirea poluării cu plastic a oceanelor

Mai multe bănci europene de dezvoltare au decis să îşi dubleze finanţarea, până la patru miliarde de euro, pentru eforturile globale destinate opririi poluării cu plastic a oceanelor lumii.

Iniţiativa pentru Oceane Curate este condusă de băncile de dezvoltare din Franţa şi Germania, alături de Banca Europeană de Investiţii (BEI).



La un summit care a avut loc vineri la Brest (Franţa), Iniţiativa pentru Oceane Curate a decis să îşi majoreze ţinta de finanţare până la patru miliarde de euro la finele lui 2025, în loc de două miliarde de euro, iniţial, din care 80% a fost alocată deja.



Aproximativ opt milioane de tone de deşeuri din plastic ajung în oceanele lumii în fiecare an, cea mai mare parte fiind aruncată pe pământ, dar care ajunge în râuri, ameninţând mediul marin şi comunităţile care se bazează pe mare pentru a-şi asigura mijloacele de trai.



"Oceanele sunt supuse unor presiuni severe: sunt poluate, murdărite, pescuite excesiv, iar bogăţia lor de specii este grav compromisă", susţine directorul general de la Banca Germană de Dezvoltare (KfW), Stefan Wintels.



Cele 1,6 miliarde de euro au fost alocate deja în cadrul Iniţiativei pentru Oceane Curate sub forma unor finanţări pe termen lung pentru proiecte care limitează aruncarea plasticului, a microplasticului şi a altor deşeuri printr-o gestionare mai bună a deşeurilor şi a apelor reziduale. Îmbunătăţirea gestionării deşeurilor în ţările în curs de dezvoltare, care găzduiesc unele din cele mai dens populate şi în creştere rapidă oraşe, ar ajuta de asemenea ca aproximativ 1,5 milioane de tone de microplastic să ajungă în apele maritime în fiecare an.



Condusă de Agenţia franceză de dezvoltare (AFD), Banca germană de dezvoltare (KfW) şi Banca Europeană de Investiţii (BEI), Iniţiativa pentru Oceane Curate include banca de stat din Italia, Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Banca naţională de promovare din Spania (ICO) şi, începând de vineri, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: