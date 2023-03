Angajații BNR au fost evacuați astăzi, 14 martie, din clădire în urma unor degajări de fum. Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență intervin la fața locului.

„Intervenim ca urmare a unei sesizari privind degajare de fum la sediul BNR. Din informatiile preliminare rezulta ca in urma unei intreruperi in alimentarea cu energie electrica în zona respectiva, la sediul BNR au pornit generatoarele de curent, care au eliberat emisii de gaze (fum). In acest moment efectuam verificari in spatiile interioare. Nu sunt persoane ranite. Personalul din interiorul cladirii a fost evacuat in afara obiectivului”, precizează reprezentanții ISU.

"Am avut o pană de curent şi în urma penei de curent au pornit generatoarele automate de energie care sunt alimentate pe motorină. Unul dintre generatoare, care nu a mai fost utilizat de foarte multă vreme, a scos fum. Nu a fost un incendiu, dar a scos fum şi până s-a identificat sursa fumului unii din colegi au ieşit afară. Nu a fost o evacuare completă a clădirii. Au venit apoi pompierii şi lucrurile au intrat în normal în 20 de minute. Nu a fost nevoie de o intervenţie a pompierilor pentru că a revenit curentul şi s-a stins generatorul", a explicat Dan Suciu, purtător de cuvânt al BNR.

Sursa foto: LCV/ Shutterstock

