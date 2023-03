Ionuț Encescu, First Bank: „Cel mai mare beneficiu al proceselor digitale este experiența clienților"

Ionuț Encescu, Head of Products & Digital Innovation Hub la First Bank, a vorbit la Digital Banking Scorecard despre noile tehnologii în banking și importanța experienței clientului în interacțiunea cu First Bank.

În 2023, sectorul bancar va continua să evolueze în ritm rapid, în mare parte datorită progreselor tehnologice. Printre tendințele digitale majore care se preconizează că vor domina industria bancară, trebuie să aducem aminte despre integrarea AI în procesele de banking, creșterea utilizării blockchain-ului în activitățile bancare, inclusiv tranzacțiile transfrontaliere și verificarea identității, utilizarea extinsă a tehnologiilor de autentificare, cum ar fi recunoașterea facială și biometria vocală, pentru a îmbunătăți securitatea sau extinderea funcționalităților de banking mobil, pentru a permite utilizatorilor să efectueze toate activitățile bancare prin intermediul telefoanelor lor inteligente.

„Voi spune că cel mai mare beneficiu al proceselor digitale este experiența clienților, deoarece aceasta este ceea ce ajută la construirea lucrurilor într-un mod sustenabil. Accentul nostru se pune pe zona de plăți digitale, unde am creat întregul ecosistem de self-service. Cu First Bank, puteți face tot ce ține de un card: o plată cu cardul, gestionarea unui card, emiterea unui card sau gestionarea limitelor legate de un card. Inclusiv gestionarea abonamentului dumneavoastră. De asemenea, ca și client First Bank, avem o integrare cu Ghiseul.ro din aplicația noastră, astfel încât puteți vedea toate taxele într-un singur loc", a spus, printre altele, Ionuț Encescu.

De asemenea, Encescu a mai subliniat și cât de importantă este îmbunătățirea securității cibernetice, în special pentru a combate frauda și infracțiunile cibernetice. Vezi discuția completă, din cadrul panelului „Remote banking in 2023 – trends & challenges in retail & SME propositions", în videoul de mai jos:

Future Banking a lansat o nouă ediție a raportului de progres al digital banking pe piața locală, Digital Banking Scorecard, care analizează principalele elemente care facilitează digital bankingul în acest moment. Poți citi raportul aici.

Conferința Digital Banking Scorecard este un eveniment realizat de Future Banking și susținut de FintechOS, ING Bank, UniCredit Bank, IDnow, Raiffeisen Bank, Namirial, First Bank, Banca Transilvania, 123 Credit, Autonom și Imod Flowers.

