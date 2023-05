Mastercard - Bank of the Year, ediția a V-a: cine sunt specialiștii care vor stabili la cine ajung trofeele în acest an

Competiția Bank of the Year, organizată de Mastercard, aduce la masa juriului cei mai mari specialiști în domeniul financiar, antreprenorial, dar și persoane publice din societatea civilă. Profesioniștii vor stabili care sunt instituțiile financiare care vor pleca acasă cu trofeele ediției a 5-a. Printre cele mai râvnite trofee de anul acesta sunt „Banca Anului” și „Bancherul Anului”.

Pentru această ediție, Mastercard propune o nouă structură de categorii pentru instituțiile financiar-bancare. Și în acest an, un juriu independent, format din specialiști în mai multe arii de activitate, va desemna câștigătorii, după o analiză a proiectelor și realizărilor aferente anului 2022.

Mastercard Bank of the Year: Cititorii Wall-Street votează cea mai populară bancă a anului

Competiția Bank of the Year, organizată de Mastercard, dă voce cititorilor wall-street.ro și în acest an. La cea de a 5-a ediție Mastercard Bank of the Year puteți vota banca preferată, iar instituția care acumulează cele mai multe voturi va câștiga titlul de „Cea mai Populară Bancă a Anului 2022”. Data limită până la care pot fi trimise voturile este 12 mai 2023.

Mastercard - Bank of the Year: Cine sunt jurații celei de-a patra ediție

Instituțiile financiare bancare și non-bancare ce s-au înscris în cadrul prestigioasei competiții Mastercard - Bank of the Year vor fi analizate de către un juriu divers cu reprezentanți de seamă ai mediului de business, academic și cel al autorităților reprezentantive pentru industria financiar-bancară din România, reprezentanți pe care vii prezentăm în lista de mai jos:

Bogdan Ioan Bara (Financial Director, Kaufland)

Ionuț Ardeleanu (CEO, Auchan România)

Adelina Badea (CEO, Mobexpert)

Lenuța Ion (Team Leader Treasury, Penny )

Liviu Andrei (Director Executiv, Alliance Finance Brokers)

Alexandru Reff (Country Managing Partner, Deloitte România)

Ramona Jurubiță (Country Managing Partner, KPMG)

Alina Stepan (CEO Ipsos)

Alexandra Cojocaru (Quantitative Research Manager Unlock)

Dorel Paraschiv (Vice Rector, A.S.E. Bucuresti)

Adrian Iacobini (Director Clubul Sportiv Universitar A.S.E. București)

Teodor-Ioan Birț (Președintele Asociației Administratorilor de Piețe din România)

George Tuță (Chestor, Camera Deputaților)

Vlad Nicolae (Executive Director ASPEN Institute)

Carmen Uscatu ( Președinte și fondatoare - Asociația Dăruiește Viață )

Ligia Goloșoiu (Președinte APPE)

Daniel Mischie (CEO City Grill)

Răzvan Crișan (CEO M60)

Elena Gheorghe (CEO PayU)

Utku Ogrendil (CEO PayPoint)

Felix Pătrășcanu (CEO Fan Courier)

Fady Chreih (CEO Regina Maria)

Alex Găvan (alpinist).

Sursa foto: Mastercard

