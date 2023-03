Mastercard Bank of the Year: Cea mai prestigioasă competiție a sectorului financiar-bancar revine în 2023

Competiția Bank of the Year, organizată de Mastercard și susținută de wall-street.ro, dă startul înscrierilor pentru cea de a 5-a ediție. Urmărind segmentele de activitate cele mai relevante în prezent și trendurile din ultimii ani, Mastercard propune o nouă structură de categorii la care instituțiile financiar-bancare se pot înscrie, activitățile de mediu sau programele de loializare fiind de asemenea luate în calcul, în vreme ce categorii clasice precum „Banca Anului” sau „Bancherul Anului” vor fi printre cele mai râvnite trofee.

Proiectul Mastercard - Bank of the Year a fost lansat în 2016 pentru a recunoaște meritele și realizările instituțiilor financiare bancare și non-bancare din România. În scurt timp, a devenit cea mai prestigioasă competiție a sectorului financiar-bancar românesc, zeci de bănci, fintech-uri și instituții nebancare înscriindu-se în competiție cu proiectele și inovațiile pe care le-au lansat.

Și în acest an, un juriu independent, format din specialiști în mai multe arii de activitate, va desemna câștigătorii, după o analiză a proiectelor și realizărilor aferente anului 2022.

„După o perioadă de provocări și situații neașteptate, care au însemnat și ajustări pe toate planurile, ne bucurăm să anunțăm o nouă ediție Mastercard Bank of the Year, competiția care celebrează excelența în sectorul financiar-bancar din România, devenită unul dintre cele mai dragi proiecte atât nouă, cât și pentru comunitatea formată de-a lungul edițiilor anterioare. De la noi modele noi de interacțiune cu clienții, acțiuni de solidaritate, platforme de educație și incluziune financiară, inovații și transformările digitale semnificative – cele care se remarcă prin impact și rezultate excepționale au redefinit standardele actuale în industria locală. În plus, tot mai multe companii acordă o importanță deosebită programelor din sfera ESG, ceea ce constituie o premisă foarte bună pentru viitor sustenabil. Suntem entuziasmați să aflăm cine sunt campionii celor mai valoroase realizări din ultimul an”, a declarat Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard România și Croația.

Instituțiile financiare bancare și non-bancare, precum și fintech-urile din România, se pot înscrie la Mastercard Bank of the Year 2023 până pe data de 27 aprilie, prin completarea și transmiterea formularului de aplicație pentru fiecare categorie, la adresa de e-mail Mastercard.BankoftheYear@golin.ro. Formularele de înscriere pot fi descărcate de pe www.mastercard.ro/bankoftheyear, iar aplicațiile vor fi analizate de către juriul independent.

Proiectele din categoria carduri sau a plăților cu cardul nu sunt eligibile.

În total vor fi acordate 15 premii, dintre care 4 reprezintă categorii noi, care reflectă eforturile instituțiilor financiare și trendurile din ultimii ani. Acestea sunt:

Cel mai bun flux de digital onboarding (pentru clienții noi) în 2022

Cea mai bună experiență de creditare pentru nevoi personale în 2022

Cea mai consistentă activitate de mediu în 2022

Cel mai bun program de loialitate al unei instituții financiare în 2022

Mastercard Bank of the Year 2023 păstrează, desigur, categoriile consacrate ale competiției:

Banca Anului

Bancherul Anului

Cea mai Inovatoare Instituție Financiară în 2022

Cel mai Vizibil Susținător al Culturii în 2022

Cea mai Activă Instituție Financiară în Educație Financiară în 2022

Campania de Marketing și Comunicare Financiară a Anului 2022

Cea mai bună instituție de Premium Banking a anului 2022

Cea mai Bună Bancă Corporate a Anului 2022

Produsul pentru IMM-uri al Anului 2022

FinTech-ul Românesc al Anului 2022

Cea mai Populară Bancă a Anului (votul publicului wall-street.ro)

Alege categoriile care te reprezintă și aplică AICI pentru a-ți înscrie instituția financiară la această ediție a Mastercard Bank of the Year. Evaluările vor fi realizate de către experți cu renume din diferite industrii conexe sectorului financiar-bancar, iar jurații vor accesa aplicațiile și datele financiare din conținutul acestora, în baza unor contracte de confidențialitate.

