Grupul bancar francez Societe Generale se pregăteşte să elimine mai multe sute de locuri de muncă pe piaţa franceză, în cadrul eforturilor directorului general Slawomir Krupa de reducere a costurilor, transmite Bloomberg.

Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar, banca franceză urmează să anunţe în săptămânile următoare eliminarea posturilor redundante din cadrul operaţiunilor interne. Peste 500 de posturi ar putea fi afectate, au precizat sursele care au dorit să îşi păstreze anonimatul, conform Agerpres.ro.



Potrivit celor mai recente rapoarte anuale, Societe Generale avea aproape 56.000 de angajaţi în regim full-time în Franţa la finele lui 2022 şi peste 115.000 la nivel mondial.



Noul CEO, Slawomir Krupa, a promis că va reduce cheltuielile cu 1,7 miliarde de euro până în 2026 şi de asemenea că va coborî raportul costuri-venituri până sub pragul de 60%, în încercarea de a îmbunătăţi soliditatea financiară a grupului.



Chiar dacă Societe Generale se aşteaptă să realizeze economii de aproximativ 600 de milioane de euro prin îmbunătăţirea eficienţei sistemelor IT, grupul intenţionează de asemenea să simplifice structura organizaţională. Proiectele în derulare, precum fuziunea diviziilor de retail din Franţa sau integrarea Leaseplan în divizia de leasing auto Ayvens, ar urma să contribuie şi ele la îmbunătăţirea eficienţei.



Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare, are 115.000 de angajaţi în 66 de ţări şi 25 de milioane de clienţi la nivel mondial.

Sursa foto: Westend61 on Offset / Shutterstock.com

