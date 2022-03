ams OSRAM, unul dintre principalii jucători de pe piața de soluții optice, va deschide un centru de cercetare și dezvoltare în București, România. Compania se așteaptă să angajeze aproximativ 30 de profesioniști până la jumătatea anului 2023, care își vor concentra activitatea pe cercetarea și dezvoltarea circuitelor integrate, pentru a oferi soluții de ultimă generație pentru diverse aplicații din segmentul consumer goods.

„Acest nou centru R&D din București va consolida rețeaua noastră globală de peste 40 centre de cercetare și dezvoltare”, a declarat Dr. Reiner Jumpertz, vicepreședinte și director general, Business Line Custom Module Solutions. „Bucureștiul este recunoscut ca un hub de talente cu profesioniști extrem de bine calificați, care au expertiza tehnică și competențele necesare pentru a lucra la tehnologii inovatoare. Ne așteptăm să angajăm atât profesioniști cu experiență, cât și să recrutăm noi talente, inclusiv prin programe de internship.”



Compania are posturi deschise pentru ingineri de layout și proiectare, inclusiv verificarea proiectării, atât pentru nivel superior, cât și pentru juniori. Centrul se va concentra pe dezvoltarea de tehnologii și aplicații pentru produse dedicate consumatorilor finali, inclusiv tehnologii de senzori pentru smartphone-uri, dispozitive purtabile - brățări fitness și pentru exerciții fizice, autentificare 3D și dispozitive de plată.



Noul birou de cercetare și dezvoltare se bucură de o locație centrală în capitală și oferă multiple facilități, inclusiv o sală de relaxare cu playstation și mese de fussball. Actualii și viitorii angajați beneficiază de programe de training în România și în străinătate, program de lucru hibrid, asigurări private de sănătate și de viață.

ams OSRAM are aproximativ 24.000 de angajați în întreaga lume și are peste 15.000 de brevete acordate și aplicate. Cu sediul central în Premstaetten/Graz (Austria), cu un sediu secundar în Munchen (Germania), grupul a realizat venituri de peste 5 miliarde EUR în 2021 și este listat ca ams-OSRAM AG la SIX Swiss Exchange (ISIN: AT0000A18XM4).

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: