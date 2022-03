Ce daune i-a provocat Anonymous Rusiei: experții au verificat dacă sunt adevărate declarațiile lor

La începutul invaziei demarate de Rusia în Ucraina, un cont de Twitter, denumit ”Anonymous”, ce se declară ca fiind al popularei grupări de hackeri, și-a anunțat intrarea într-un ”cyber-war” împotriva țării conduse de către Vladimir Putin. Vă prezentăm în acest material care sunt loviturile pe care grupul Anonymous precizează că le-a dat administrației din Rusia pe plan informatic și ce cred experții despre veridicitatea lor.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine— Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

De la momentul invaziei, 24 februarie, contul de Twitter cu peste 7,9 milioane de urmăritori, peste 500.000 câștigați în ultimele săptămâni, a avut mai multe postări prin care se făcea responsabil de atacuri informatice asupra mai multor entități din Rusia.

Într-o analiză publicată de către Jeremiah Fowler, co-fondator al companiei de securitate cibernetică Security Discover, și realizată împreună cu cercetători ai companiei WebSite Planet, este dat de înțeles faptul că atacurile informatice pe care Anonymous și le atribuie sunt într-adevăr realizate de aceștia.

”Anonymous s-a dovedit a fi un grup foarte capabil, ce a penetrat ținte valoroase, înregistrări și baze de date din Rusia”, scrie Jeremiah Fowler în raportul său și preluat de CNBC.com.

Din 100 de baze de date analizate, 92 au fost compromise, spune Fowler. Acestea erau deținute de către retaileri, furnizori de Internet din Rusia și site-uri guvernamentale, inclusiv CIS(Commonwealth of Independent States), organizație fondată de Rusia în 1991 împreună cu alte foste state membre ale Uniunii Sovietice.

Multe dintre documentele aparținând CIS au fost șterse, sute de foldere redenumite în ”putin_stop_this_war”, iar adrese de e-mail cu tot cu credențiale au fost expuse.

O altă bază de date atacată de grupul Anonymous conținea 270.000 de nume și adrese de e-mail. De asemenea, alte baze de date aveau stocate informații precum parole interne și un număr mare de ”chei secrete” pentru deblocarea datelor criptate.

”Nu știm dacă datele au fost descărcate de hackeri sau ce au aceștia de gând să facă cu ele (...) Știm faptul că le-au descoperit și probabil le-au accesat”, spune Fowler.

Au fost date aceste lovituri de Anonymous? Fowler crede că da, deoarece momentul în care erau anunțate pe Twitter de Anonymous se potrivea perfect cu momentul execuției lor.

Contul de Twitter, denumit @YourAnonNews, a pretins faptul că a compromis și televiziunile din Rusia. Fowler consideră că precizările hackerilor sunt adevărate, fiindu-i oferite de partenerii săi video-uri care atestă faptul că televiziuni precum RT au difuzat mesaje pro Ucraina.

Confirmările au venit și din partea entităților compromise, care au declarat că au probleme de funcționare, printre ele aflându-se inclusiv Gazprom.

Important de menționat este și faptul că ele reprezintă ținte atât pentru Anonymous cât și pentru așa numită ”Armata IT a Ucrainei”, despre care oficialii de la Kiev spun că numără peste 300.000 de hackeri din toată lumea.

În concluzie, Fowler spune că nu a descoperit până în acest moment situații în care Anonymous să fi pretins vreo lovitură cibernetică asupra Rusiei și aceasta să nu fi avut loc. De partea cealaltă, grupuri pro-rusia au pretins în mod fals faptul că au compromis site-ul Anonymous, gruparea neavând însă un website oficial. Ei pun anunțul pe seama unor încercări de a spori moralul rușilor.

The #Anonymous collective has leaked the database of the Ministry of Economic Development of Russia. #Ukraine— Anonymous (@YourAnonOne) March 1, 2022

