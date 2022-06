WhatsApp are la dispoziţie o lună pentru a le demonstra autorităţilor europene de protecţie a consumatorilor că practicile sale respectă legislaţia UE.

Reţeaua de cooperare în materie de protecţie a consumatorilor (CPC) şi Comisia Europeană au transmis miercuri o nouă scrisoare către WhatsApp, prin care aplicaţia este invitată să ia măsuri pentru a răspunde preocupărilor rămase în ceea ce priveşte actualizările privind condiţiile sale de furnizare a serviciilor şi politica de confidenţialitate şi să informeze în mod clar consumatorii cu privire la modelul lor de afaceri, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Ce trebuie să facă WhatsApp pentru a arăta că respectă regulile UE

În special, WhatsApp este invitată să arate modul în care intenţionează să comunice orice actualizări viitoare ale condiţiilor sale de utilizare şi să facă acest lucru astfel încât consumatorii să poată înţelege cu uşurinţă implicaţiile unor astfel de actualizări şi să poată decide în mod liber dacă doresc să utilizeze în continuare WhatsApp după aceste actualizări.

De asemenea, companiei i se solicită să clarifice dacă obţine venituri din politicile comerciale referitoare la datele utilizatorilor.



Find more statistics at Statista

O primă scrisoare s-a trimis în ianuarie, deoarece mai multe actualizări ale condiţiilor sale de utilizare efectuate în 2021 au fost problematice pentru consumatori. Ca răspuns, WhatsApp a demonstrat că a furnizat utilizatorilor informaţiile necesare cu privire la astfel de actualizări, inclusiv prin intermediul unor notificări în aplicaţie sau al serviciului său de asistenţă.

WhatsApp are o lună pentru a demonstra că respectă normele UE privind protecţia consumatorilor

WhatsApp are acum la dispoziţie o lună pentru a le demonstra autorităţilor de protecţie a consumatorilor că practicile sale respectă legislaţia UE privind protecţia consumatorilor.

Citeste si: Rusia avertizează că UE se autodistruge prin embargoul asupra...

You will find more infographics at Statista

Comisia a publicat recent un document care prezintă o imagine de ansamblu a acţiunilor anterioare ale acestei reţele, cuprinzând o analiză prospectivă a tendinţelor pieţei care afectează drepturile consumatorilor şi asupra căruia reţeaua CPC îşi va concentra activităţile în următorii doi ani.

"WhatsApp trebuie să se asigure că utilizatorii înţeleg ceea ce acceptă şi modul în care datele lor cu caracter personal sunt utilizate în scopuri comerciale, în special pentru a oferi servicii unor parteneri de afaceri. Mă aştept în continuare ca WhatsApp să respecte pe deplin normele UE care protejează consumatorii şi drepturile lor fundamentale", a declarat Didier Reynders, comisarul pentru Justiţie.

Sursa foto: Unsplash

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: