Cel mai cunoscut program de gestiune a parolelor a fost spart de hackeri

Într-un comunicat de presă, compania care deține LastPass afirmă că hackerii au reușit să fure informații despre aplicația propriu-zisă, dar nu și parole ale utilizatorilor. Atacul ar fi vizat strict software-ul pentru dezvoltarea și mentenanța aplicației și ar fi fost realizat prin contul compromis al unui programator al companiei.

We recently detected unusual activity within portions of the LastPass development environment and have initiated an investigation and deployed containment measures. We have no evidence that this involved any access to customer data. More info: https://t.co/cV8atRsv6d pic.twitter.com/HtPLvK0uEC— LastPass (@LastPass) August 25, 2022