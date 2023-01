Într-un mesaj postat, desigur, pe Twitter, Raisni scrie că, în opinia sa, rețeaua socială ”nu este bine gestionată” de către Musk. Astfel încât a făcut rost de fonduri pentru a o cumpăra de la CEO-ul Tesla și a redactat și o scrisoare de intenție care o parodiază pe cea trimisă de Musk în aprilie 2022 board-ului Twitter, insistând asupra rolului libertății de exprimare.

”Nu v-ați respectat promisiunea, iar Twitter a devenit un teren fertil pentru ură și terorism”, susține investitorul.

My offer letter sent today to @elonmusk to buy Twitter. As I indicated, I believe that Twitter is not being managed well under his leadership & I have secured funding to acquire Twitter.



My advisors & team are available to answer any questions & I hope this offer is accepted. pic.twitter.com/QRPZLwHbWn