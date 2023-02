SoftServe, unul dintre cei mai mari furnizori de soluții digitale din Europa, a realizat o listă a celor mai importante limbaje de programare pe care le poți studia în prezent. Alături de cele consacrate, folosite la scară largă, există și alte câteva limbaje de nișă, care ar trebui să fie pe lista oricărui programator care dorește să rămână conectat.

”De multe ori, începătorii se întreabă câte limbaje ar trebui să cunoască un programator. Răspunsul este totodată simplu și complex: un dezvoltator bun trebuie să fie la curent cu mai multe limbaje de-a lungul carierei sale, dar să își aleagă specializarea într-o zonă specifică. Este dificil pentru orice programator, indiferent de pregătire, să lucreze cu zece limbaje în același timp, deoarece asta îi va afecta productivitatea. De aceea, abordarea potrivită este cea de specializare într-un anumit limbaj, urmând ca următoarele cunoștințe să fie adăugate abia după specializare”, declară reprezentanții SoftServe University, ecosistemul educațional al companiei SoftServe – o structură cu peste 1,100 de cursuri dedicate angajaților companiei, inclusiv cursuri dedicate reconversiei.



Limbaje consacrate pentru care există întotdeauna cerere:



JavaScript



JavaScript (JS) este limbajul de programare din spatele internetului, iar începând cu 2010 popularitatea sa a crescut rapid. Toți dezvoltatorii ar trebui să aibă o bază solidă în JS.



Python



Python a fost lansat înainte de apariția JavaScript, a fost relativ nepopular o bună vreme, cu toate că sintaxa foarte curată îl face un limbaj deosebit. În ultimii ani, popularitatea sa a explodat, după ce multe universități occidentale au renunțat la folosirea unor limbaje complexe în cursurile introductive și au decis să le ofere studenților posibilitatea de a învăța Python.



Java



A fost în centrul atenției în anii 1990, datorită funcțiilor revoluționare de la acea vreme. JavaScript a fost modelat după Java, însă ulterior a reușit să îi depășească versatilitatea. A rămas în continuare la un nivel de cerere foarte ridicat.



C#



Este un limbaj destul de sofisticat, dar totodată și foarte flexibil, creat și lansat la începutul anilor 2000. A pornit având ca sursă de inspirație Java, însă a fost optimizat pentru expresivitate sporită în cadrul sintaxei.



SQL



Este cel mai important limbaj de programare pentru dezvoltarea și administrarea bazelor de date, pe care orice dezvoltator ar trebui să îl stăpânească. Avantajul de a fi un maestru al uneia dintre variantele SQL reprezintă un avantaj major pe piața muncii pentru un dezvoltator, indiferent de momentul în care se află în carieră.



Limbaje de programare de nișă, dar cu potențial



Rust



La nivel conceptual, ar urma să înlocuiască C și C++, care sunt folosite în principiu pentru programarea low-level. În prezent, Rust este promițător în ceea ce privește scrierea de cod performant, capabil să susțină fluxuri de lucru intensive (Internet of Things, VR, aplicații grafice).



TypeScript



Nu este un limbaj de programare de sine stătător, ci mai degrabă o extensie a JavaScript. Spre deosebire de JS, acesta suportă tipurile statice, dar adaugă și alte câteva funcționalități care nu sunt disponibile în JS, cum ar fi interfețele, proprietățile prototip și tipurile generice.



Elixir



Limbajele de programare funcționale și-au dovedit eficiența în analiza datelor, big data și machine learning, iar cererea pentru acest tip de aplicații este în creștere accelerată. Elixir (parte din ecosistemul Erlang) este unul dintre aceste limbaje ce merită experimentat deorece aduce o serie de noutăți și îmbunătățiri apreciate de industrie.



Kotlin



Se crede că acest limbaj de programare are potențialul de a lua locul Java. Beneficiază de o sintaxă mai modernă și mai elegantă, astfel că merită încercat de dezvoltatorii care lucrează cu Java și doresc să se orienteze către o alternativă de viitor.



Solidity



Este un alt limbaj de programare ce merită să fie studiat, fiind în prezent folosit pentru contracte inteligente (smart). Astfel, este o portiță foarte bună pentru explorarea uneia dintre tehnologiile momentului – blockchain.

Sursa foto: Blue Planet Studio / Shutterstock.com

