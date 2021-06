Programatorul român care a renunțat la Facebook pentru a se dedica dezvoltării limbajului D

După 6 ani la Facebook, unde l-a cunoscut personal pe fondatorul rețelei sociale, expertul în limbajul de programare C++, Andrei Alexandrescu, a considerat că a spus tot ce avea de spus și a plecat pentru a contribui la dezvoltarea limbajului D. Deși este unul dintre cei 4 oameni care pot ține, la nivel global, training-uri pentru speciliștii în limbajul C++, Andrei este una dintre cele mai modeste persoane întâlnite, după vorbă, după port, cum zice vorba românească.

Povestea lui începe în Bucureștii Noi, unde, după ce a urmat cursurile unei banale școli generale de cartier, a absolvit liceul de informatică ”Tudor Vianu”. Așa cum el însuși recunoaște, pe atunci nu îi plăcea informatica, ci era pasionat de electronică, tranzistori și șurubărie, însă a ”simțit” repede că inovația constă în ceea ce ține de calculatoare, software cu precădere.

”Abia în anul întâi, în1989, la Facultatea de Electronică a Universității Politehnice din București am avut un curs de programare și nu numai că mi-a plăcut, dar am realizat că acolo este Viitorul, datorită faptului că în electronică totul se standardiza, în timp ce, în informatică erau multe idei inovative și o emulație grozavă, la acea dată”, își amintește Andrei.

Primul calculator. Primul job

Primul calculator l-a avut în 1990. Acesta fusese cumpărat de tatăl lui după ce toată vara lucrase în construcții, ca simplu zugrav, deși era arhitect de profesie, pentru a putea să-i ia studentului pe atunci, Andrei, un calculator, pe care l-a cumpărat pentru suma de 5.000 de mărci daneze.

”Tata a avut viziunea foarte clară și a înțeles faptul că acesta este viitorul, așa că, a făcut acest efort și sacrificiu uriaș tocmai pentru ca eu să am de la început un calculator, fapt ce a făcut diferența”, își amintește Andrei, vizibil emoționat de amintirea tatălui pierdut la finele anului 2019.

În haosul României anilor `90, chiar înainte de absolvire s-a angajat la o firmă franceză de contabilitate, ce se numea Algoritma. ”În `94 dezvoltam software, programe de contabilitate pentru firme mici, cu niște colegi de facultate, iar după standardele de azi, erau niște programe de slabă calitate, însă își făceau treaba cu ele”, spune Andrei amuzat.

După firma franceză a început să lucreze într-o firmă americană, care se numea Strategic Information Technology și în această perioadă a apărut oportunitatea de a se muta în New York, la o firmă de finanțe.

”Interviul a fost prin telefon, eu vorbeam o engleză cu accent de baltă, pentru că o învățasem din cărți mai mult, cântece și filme. În școală nu făcusem engleza”, a spus consultantul software, care în prezent vorbește engleza ca un nativ nord-american.

Astfel, în ianuarie `98 s-a mutat în New York, unde a locuit literalmente pe Brodway colț cu Wall-Street, fiind angajat al firmei Micro Modelling, care a devenit ulterior Plural, iar apoi i-a pierdut urma, dar crede că s-a unit cu o alta al cărui nume nu-l cunoșate.

Începutul pe tărâmul făgăduinței nord-americane

A urmat perioada hightech, mutându-se în Atlanta, ca angajat al start-up-ului Net Zip, care a fost achiziționat de o altă firmă tot de hightech din Seattle, Real Networks. ”M-am mutat o grămadă prin State și a fost foarte tare perioada cu Real Networks, ei au fost primii care au făcut treaba asta cu audio pe internet și apoi au facut și video”, a mai detaliat Andrei.

În martie 2000 din cauza unei bule speculative, bursa s-a prăbușit din cauza unei eufforii în care toată lumea intrase datorită internetului, iar el primise acțiuni ale firmei Real Networks pentru care lucra, care valorau fiecare în parte peste o sută de dolari, iar acum doar 2 dolari.

Dintr-un proaspăt imigrant, care era de 2 ani în SUA și superbogat, aveam deja în bancă peste 100.000 de dolari strânși, m-am trezit sărac și pentru că ceva trebuia să fac diferit, m-am dus să-mi continui studiile. Andrei Alexandrescu, expert C++ & dezvoltator limbaj programare D

Așa a început doctoratul (PhD) de 8 ani pe tema Machine Learning și Natural Language Processing Machine Learning (NLP) la Universitatea Washington, în Seattle, după care s-a angajat tot în hightech, la Facebook. Aceasta se întâmpla în 2005, când un prieten din mediul academic i-a vorbit despre ceea ce avea să devină cea mai mare și mai faimoasă rețea socială- Facebook, unde a început să lucreze efectiv, după doctorat, în 2006.

Perioada Facebook

Pe atunci, își amintește Andrei, Facebook era avangardistă, însă nu o percepea decât ca pe un ”site-uleț”, dar prietenul lui, care se mutase de la Google la Facebook l-a convins și în plus, la acea dată Facebook nu avea deloc din acea reputație negativă pe care o are astăzi și pe care Andrei o atribuie extremei drepte.

”Dacă nu lucrezi în Facebook, este foarte greu să realizezi, din afară, că nu este vorba despre algoritmi care sunt special făcuți pentru a reda o orientare politică sau alta a șefilor, ci este vorba despre o firmă care s-a trezit brusc cu foarte multă putere, iar Mark a cerut mereu reglementări, tocmai pentru că această postură în care s-a trezit peste noapte, este una foarte greu și dificil de gestionat, de oricine!”, a explicat Andrei.

Programatorul român a petrecut 6 ani în Facebook datorită unei politici pe care o recomandă tuturor firmelor, aceea de a permite angajaților să se mute între varii proiecte ale departamentelor interne.

La Facebook am lucrat prima dată la departamentul de reclame, apoi la cel care se ocupă de geolocație, dar și la ceea ce ei numesc unelte de dezvoltare. Practic, sunt programe care ajută la scrierea altor programe. Andrei Alexandrescu, programator român, expert C++

După acești 6 ani a început să lucreze la Fundația D Programmimg Language, un ONG care și-a însușit reprezentarea oficială a limbajului de programare D.

Fundația răspunde la toate întrebările care țin de limbajul D. A lucrat exclusiv câțiva ani pentru Fundația dedicată limbajului D, ținând training-uri la diverse firme, pe varii teme, însă după ce a venit pandemia, partea aceasta care ține de călătorii și ținut cursuri programatorilor s-a oprit brusc.

”Am predat mai mult C++, însă am predat și D și, pentru că pandemia a stopat totul și simțeam că înnebunesc acasă am intrat iar în finanțe printr-un contract cu Bloomberg și un altul cu Symmetry Investments, un fond de hedging londonez. Am început să lucrez cu acest fond pentru că l-am cunoscut pe managerul acestuia la un curs de limbaj D, iar firma lui face totul în limbajul D”, povestește Andrei despre ”coincidențele” vieții cotidiene.

Unul dintre cei 4 experți de talie mondială, care predă specialiștilor

La nivel global, sunt numai 4 experți care pot ține, în prezent, cursuri pentru specialiștii în limbajul de programare C++, respectiv Bjarne Strousrup, creatorul acestuia, danezul Herb Stutter, cu care Andrei este co-autor al cărții ”C++ Coding Standards” și mai nou, Jason Turner. Doar aceștia 3 și Andrei Alexandrescu sunt profesorii specialiștilor în C++.

”Mai este și Scott Myers, un tip foarte simpatic, cu care sunt prieten, dar el s-a pensionat”, a adăugat Andrei cu aceeași modestie care-l caracterizează.

Despre el a explicat că s-a specializat în a da noutăți, pentru cei mai experimentați programatori și ingineri din firme. ”Sunt firme care știu și au citit tot ce se poate citi despre C++, ca să nu mai vorbim că sunt cursuri online etc., dar eu aici m-am specializat pentru că suntem puțini care putem face asta și se plătește și bine, în timp ce în D este mai mult voluntariat”, ne-a explicat Andrei cu umorul caracteristic că, prin C++ își plătește facturile.

Civilizația este făcută pe C++

Se spune că un maestru reușește să explice cele mai complexe noțiuni pe înțelesul tuturor, la fel și Andrei Alexandrescu, care a spus că limbajul de programare C++ reprezintă infrastructura scrisă în miliarde de linii de cod care vor exista încă 100 de ani, cel puțin, de aici înainte.

”Marea majoritate a timpului o petrecem pe divece-uri, iar acestea funcționează cu soft-uri scrise în C++, dar puțini știu asta. Tot ce ține de sistemul de operare al telefonului este scris în acest limbaj și la fel când te duci pe internet. Pe Android se zice că este mai mult Java, însă acesta este un fel de Lynux, derivat din acesta, care are la bază C, precursorul lui C++, iar acum este mai mult varianta ++”, a detaliat Andrei pentru cei care sunt ceva mai familiari cu aceste noținui.

Safari, Chrome toate sunt scrise 100% în C++, la fel și mail, efectele foto, aplicațiile Zoom, Facebook, Instagram și cam tot ce este infrastructură este scris în C++, pentru că ”civilizația este făcută pe baza acestui limbaj”. Limbajul D este mult mai puțin popular, însă vină să completeze neajunsurile C++, a mai clarificat Andrei.

Autorul de cărți, profesorul, tatăl, soțul, entuziast fintech și investitor cripto

”Modern C++ Design”, a fost prima carte scrisă de Andrei. Apoi, în timpul doctoratului a scris, împreună cu Herb Stutter, care lucrează la Microsoft o altă carte numită ”C++ Coding Standards”. A urmat cartea, ”The D Programming Language”, scrisă parțial în timpul petrecut la Facebook și parțial pe vremea doctoratului. ”Angajatorii mei, toți mi-au tolerat munca pe care o depuneam ca să scriu aceste cărți și sunt fericit că s-a întâmplat așa”, a mai explicat programatorul român.

Pandemia de COVID-19 la surprins ținând cursuri programatorilor de C++ în întreaga lume.

În prezent însă, Andrei lucrează sub egida Bloomberg la capitolul de 100 de pagini din cele 800, denumit ”Variadic Templates” al cărții ”Embracing Modern C++ Safely”, dar și fondul hedging londonez Symmetry, despre care nu a putut să ne spună prea multe, pentru că așa prevede contractul lui.

Totodată, ca asistent preparator, în cadrul Universității din Washington, Andrei a predat un curs de limbaje de programare, în perioada dinaintea ONG-ului dedicat limbajului D.

Andrei este tatăl a doi băieți, Andrew și Dan și soțul Sandei, româncă din Timișoara, medic neuropatolog pediatric de profesie. Familia îi ocupă totul timpul, așa cum ne-a spus Andrei foarte entuziasmat și fericit că urechea lui muzicală, de chitarist și toboșar a fost moștenită de fiul cel mare, Andrew, un tânăr mare pianist de 12 ani, care este deja elev la conservator.

Andrei este și un enuziast al soluțiilor și uneltelor fintech pentru că să recunoaștem, zice el, ”nimănui nu îi place să intre fizic într-o bancă și să mai piardă și timpul acolo, în acea clădire opulentă!”.

Nu în ultimul rând, Andrei este investitor cripto, investind preponderent în Ethereum, dar și în Bitcoin. Crede că nu contează că o țară săracă a adoptat ca monedă Bitcoin, cât contează precedentul creat.

”Cripto o să existe! Cum la începutul internetului era mult trafic ilegal, iar ceea ce a contat a fost cererea existentă, la fel va fi și în cazul cripto, care, chiar dacă acestea se vor prăbuși la un moment dat nu vor înceta să existe, ci se va pleca de la cotația reală, care altfel nu s-ar fi putut regla”, a concluzionat Andrei Alexandrescu pentru wall-street.ro.

Sursa foto: Facebook Andrei Alexandrescu

