VIDEO: Telefonul lui Merkel a „bâzâit” în timp ce era cu Putin

Sursa foto: Agerpres

Telefonul cancelarului german a sunat din buzunar chiar în timpul întâlnirii dintre acesta și Vladimir Putin, stârnind uimire în jur, mai ales după ce Merkel a ridicat pentru o secundă din sprâncene. Se lansează aici întrebarea, cine ar îndrăzni să o sune pe Angela Merkel, chiar în timpul uneia din cele mai importante discuții pe care le poartă din această poziție de cancelar al Germaniei?

Scena a fost surprinsă de către jurnaliștii care au filmat momentul, chiar în debutul întrunirii de la nivel înalt, dintre cei doi oficiali, notează HotNews.

Angela Merkel a scos telefonul din buzunar care nu doar că a bâzâit, ci a sunat zgomotos, a respins apelul, apoi a băgat telefonul înapoi în buzunar. Iată și un video cu momentul:

Merkel gets a call in front of Putin pic.twitter.com/NUNx5NoYPO