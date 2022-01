Ianuarie pare să fie o lună dificilă și abia a trecut jumătate din ea. Răspândirea Omicron face ca milioane de oameni din întreaga lume să se izoleze ca în 2020, zeci de mii de muncitori sunt în izolare, fiind pozitivi, alții nu se prezintă la locurile de muncă de teama unei infecții și nu în ultimul rând, consumatorii plătesc cele mai mari prețuri din ultimii 40 de ani pentru utilități.

Traversăm o perioadă dificilă și pare că nu există semne de îmbunătățire. Iată patru motive pentru care Omicron dă bătăi de cap economiei, la început de an.

1. Cea mai proastă inflație din 1982 s-ar putea reduce, derutând din nou bugetele americanilor

După ce au trăit cu o inflație istorică pentru cea mai mare parte a unui an întreg, americanii au cerut majorări, iar companiile s-au luptat să păstreze bunurile în stoc. Cu toate acestea, normalul este pe cale de dispariție, iar inflația s-ar putea reduce, scrie Business Insider.com.

Cele mai recente date arată că inflația a fost în creștere în ultimele zile ale anului 2021. Prețurile au crescut cu 7% de la an la an în decembrie, reflectând cea mai puternică inflație din 1982.

Cu toate acestea, există motive să credem că prețurile se vor stabiliza. În primul rând, previziunile băncilor din Wall Street arată că inflația ar fi atins vârful în trimestrul al patrulea din 2021. Administrația Biden și Federal Reserve au spus că se așteaptă ca inflația să scadă până la jumătatea acestui an.

2. Lipsă de produse în magazine și număr insuficient de muncitori

Pe măsură ce Omicron se răspândește, serviciul poate fi mai lent în magazinele cu personal insuficient în ianuarie. Sau, dacă firmele au reluat practicile, angajații de la restaurantul local sau de la magazinul alimentar din apropiere ar putea lucra infectați cu COVID (dacă sunt asimptomatici).

Multe companii au început să anuleze politicile privind concediile medicale din perioada pandemiei, deoarece vaccinurile sunt disponibile. Cu toate acestea, Omicron se sustrage de la protecția vaccinului mai mult decât variantele anterioare.

Un studiu de la Harvard în 2020 a constatat că aproape 1,5 milioane de lucrători din 24 de lanțuri de produse alimentare din SUA, inclusiv Walmart, Kroger și Target, nu aveau acces la concediu medical plătit. Lucrătorii cu venituri mici sunt afectați în special.

3. Suferința din transporturi

Companiile aeriene au fost puternic lovite, sute de zboruri fiind anulate în fiecare zi. United Airlines și-a redus numărul de zboruri după ce 3.000 de lucrători, aproximativ 4% din forța de muncă a United, au fost testați pozitiv pentru COVID. JetBlue Airways și-a redus, de asemenea, programul în această săptămână, cu aproximativ 1.280 de zboruri - aproximativ 10% din programul său - din cauza îmbolnăvirii membrilor echipajului.

Formele locale de transport încetinesc din același motiv. Orașe precum Portland, Oregon, Atlanta, Georgia și Washington, D.C. își scad serviciile de transport în masă pe măsură ce angajații lor se îmbolnăvesc de COVID. The New York Times a raportat că în New York City, mai mult de o cincime dintre operatorii și conducătorii de metrou au lipsit de la serviciu. În Florida, șoferii de autobuz școlar nu pot conduce elevii la școală.

4. Probleme chiar și în online

Deși Serviciul Poștal al Statelor Unite (USPS) a trimis livrările la timp pentru sezonul sărbătorilor, varianta Omicron s-a răspândit în rândul angajaților săi. Aproximativ 6.500 de lucrători poștali au fost puși în carantină din cauza COVID-19 în Ajunul Crăciunului, un număr care a crescut la 8.000, a raportat Associated Press. USPS a refuzat să comenteze existența cazurilor pozitive de COVID-19 ale angajaților.

Orașele și statele din întreaga țară au raportat întârzieri prin poștă ca răspuns, cum ar fi Minnesota, StarTribune raportând că și transportatorii de gunoi au fost bolnavi. În statul Washington, condițiile meteorologice de iarnă s-au agravat cu o creștere a numărului de cazuri în rândul lucrătorilor poștali pentru a provoca întârzieri. În Maine, unii oameni nu au primit corespondență de câteva săptămâni, pe care USPS le-a atribuit răspândirii COVID-19.

Sursa foto: Shutterstock

